Aleksey Gasilin, ein ehemaliger Spieler von Zenit Sankt Petersburg, äußerte sich zum Spiel zwischen Portugal und Usbekistan in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Der ehemalige Fußballer rief die Fans dazu auf, die potenziell letzten Weltmeisterschaftseinsätze von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zu genießen. Seiner Meinung nach könnte dieses Turnier einer der letzten großen Auftritte der zwei größten Stars der Fußballgeschichte sein.

"Genießen Sie die Spiele von Messi und Ronaldo. Erleben Sie die letzten Auftritte dieser Stars bei der Weltmeisterschaft", zitierte Sovetskiy Sport Gasilin.

Gasilin verbarg nicht, dass er im Spiel Portugal gegen Usbekistan eine hohe Effizienz von Cristiano Ronaldo erwartet. Er prognostizierte, dass der portugiesische Stürmer zwei Tore erzielen wird, um den Kritikern zu antworten.

"Ronaldo wird problemlos einen Doppelpack erzielen und den Kritikern dann zeigen, dass sie schweigen sollen", sagte der ehemalige Fußballer.

Cristiano Ronaldo bleibt einer der wichtigsten Anführer der portugiesischen Nationalmannschaft. Daher müssen die usbekischen Verteidiger den erfahrenen Stürmer keine Sekunde lang unbeaufsichtigt lassen, insbesondere innerhalb des Strafraums.

Die "Weißen Wölfe" werden jedoch mit der Absicht auf den Platz gehen, dem hochkarätigen Gegner würdigen Widerstand zu leisten und ihr erstes positives Ergebnis bei der Weltmeisterschaft zu erzielen.

Das Spiel zwischen Portugal und Usbekistan findet heute, am 23. Juni, statt. Die Begegnung ist für 22:00 Uhr Taschkent-Zeit geplant.

Im Spiel wird das Hauptaugenmerk auf Ronaldos Aktionen, der Disziplin der usbekischen Defensive und dem Kampf beider Teams um den Sieg liegen.