Der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken hat erklärt, dass Manchester City-Star Erling Haaland unter einer übermäßigen Belastung leidet und bald eine Pause benötigt. Der Trainer, der den Kader für die kommenden Spiele der UEFA Nations League bekannt gab, verbarg seine ernsthaften Bedenken hinsichtlich des körperlichen und geistigen Zustands des Spielers nicht. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Berichten von ixbt.com und anderen internationalen Sportquellen zufolge ist der Spielplan der aktuellen Saison extrem dicht gedrängt, was sich zwangsläufig auf den Allgemeinzustand der Spieler auswirkt. Erling Haaland gab auf seinem persönlichen YouTube-Kanal offen zu, dass das Fehlen traditioneller Trainingslager und Vorbereitungen während der langen Pause nach der Weltmeisterschaft bei ihm zu mentalen Schwierigkeiten geführt habe.

Ein wichtiges Treffen zwischen Trainern

Norwegens Chefcoach Stale Solbakken reiste nach England, um seinen Starspieler zu schützen, und traf sich mit Manchester City-Trainer Enzo Maresca. Die Parteien diskutierten ausführlich darüber, wie die Arbeitsbelastung des Stürmers in dieser Saison reduziert und seine Gesundheit geschont werden kann.

Während des Treffens einigten sich beide Experten darauf, dem Spieler in Zukunft strategische Ruhepausen zu gönnen. Insbesondere ist geplant, Erling Haaland während der Spiele im Ligapokal Pausen zu ermöglichen.

Die Wintermonate als entscheidende Phase

Stale Solbakken betonte, dass das Jahresende und der Beginn des Winters für den Stürmer die schwierigsten und anstrengendsten Monate werden dürften. Daher seien die Zusammenarbeit und das Verständnis zwischen Verein und Nationalmannschaft von großer Bedeutung.

"November, Dezember und Januar sind die Monate, in denen er wirklich Ruhe braucht", sagte der norwegische Nationaltrainer. Der Experte fügte hinzu, dass die aktuelle Form des Spielers gut sei, er aber im Laufe der Saison unbedingt eine Pause einlegen müsse.

Dichter Spielplan und seine Folgen

Es wurde bekannt, dass der 26-jährige Stürmer aufgrund der Feiertage nach der Weltmeisterschaft und der Änderungen im Kalender nur etwas mehr als vier Wochen Urlaub hatte und am 11. August zum Manchester-Klub zurückkehrte. Ihm zufolge musste er zum ersten Mal in seiner Karriere ohne traditionelle Saisonvorbereitung direkt in offizielle Spiele einsteigen.

Die extreme Dichte des modernen Fußballkalenders stellt derzeit eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit der Spieler dar. Deshalb hat der Trainerstab bereits frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um Erling Haaland in der entscheidenden Phase der Saison vor Verletzungen zu schützen und seine konstante Leistung zu sichern.