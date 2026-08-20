Usbekistans Taekwondo-Athleten feiern großen Erfolg beim President’s Cup
Das prestigeträchtige internationale Turnier World Taekwondo President's Cup – Asia in Lahore, Pakistan, ist zu Ende gegangen. Am letzten Wettkampftag holten die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft zwei weitere Silber- und eine Bronzemedaille. Nach Angaben des Nationalen Olympischen Komitees beendete Usbekistan das Turnier mit insgesamt neun Medaillen erfolgreich.
Ergebnisse und Medaillengewinner des letzten Tages
Am letzten Turniertag gewannen Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) und Shohjahon Ahmedov (-68 kg) Silber, während Madina Mirabzalova (-57 kg) die Bronzemedaille holte.
Bei diesem Turnier gewann Usbekistans Nationalmannschaft eine Gold-, sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen und belegte damit in der Mannschaftswertung einen Platz unter den stärksten Teams.
World Taekwondo President's Cup – Asia: Usbekische alle Medaillengewinner
Medaillenart
Gewichtsklasse
Athlet (Nationalmannschaft Usbekistans)
Goldmedaille
-80 kg
Jasurbek Jaysunov
Silbermedaille
-68 kg
Shohjahon Ahmedov
Silbermedaille
-74 kg
Najmiddin Qosimhojiyev
Silbermedaille
-87 kg
Yodgor Jo‘raboyev
Silbermedaille
-62 kg
Diyora Azizova
Silbermedaille
-67 kg
Ozoda Sobirjonova
Silbermedaille
+73 kg
Svetlana Saidova
Bronzemedaille
+87 kg
Marat Mavlonov
Bronzemedaille
-57 kg
Madina Mirabzalova
Wertvolle Punkte für die Olympia-Rangliste
Die starken Ergebnisse bei diesem Turnier auf President’s-Cup-Niveau ermöglichten es den usbekischen Taekwondo-Athleten, wichtige Punkte für die Weltrangliste und die Olympia-Rangliste zu sammeln.
Glauben Sie, dass die jungen Athleten dieses Kaders bei den kommenden Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften die Zahl der Goldmedaillen weiter erhöhen können?
Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie den Erfolg unserer Nationalmannschaft sofort mit allen Sportfans!
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