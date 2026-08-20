Usbekistans Taekwondo-Athleten feiern großen Erfolg beim President’s Cup

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Usbekistans Taekwondo-Athleten feiern großen Erfolg beim President’s Cup

Das prestigeträchtige internationale Turnier World Taekwondo President's Cup – Asia in Lahore, Pakistan, ist zu Ende gegangen. Am letzten Wettkampftag holten die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft zwei weitere Silber- und eine Bronzemedaille. Nach Angaben des Nationalen Olympischen Komitees beendete Usbekistan das Turnier mit insgesamt neun Medaillen erfolgreich.

Ergebnisse und Medaillengewinner des letzten Tages

Am letzten Turniertag gewannen Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) und Shohjahon Ahmedov (-68 kg) Silber, während Madina Mirabzalova (-57 kg) die Bronzemedaille holte.

Bei diesem Turnier gewann Usbekistans Nationalmannschaft eine Gold-, sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen und belegte damit in der Mannschaftswertung einen Platz unter den stärksten Teams.

World Taekwondo President's Cup – Asia: Usbekische alle Medaillengewinner

Medaillenart

Gewichtsklasse

Athlet (Nationalmannschaft Usbekistans)

Goldmedaille

-80 kg

Jasurbek Jaysunov

Silbermedaille

-68 kg

Shohjahon Ahmedov

Silbermedaille

-74 kg

Najmiddin Qosimhojiyev

Silbermedaille

-87 kg

Yodgor Jo‘raboyev

Silbermedaille

-62 kg

Diyora Azizova

Silbermedaille

-67 kg

Ozoda Sobirjonova

Silbermedaille

+73 kg

Svetlana Saidova

Bronzemedaille

+87 kg

Marat Mavlonov

Bronzemedaille

-57 kg

Madina Mirabzalova

Wertvolle Punkte für die Olympia-Rangliste

Die starken Ergebnisse bei diesem Turnier auf President’s-Cup-Niveau ermöglichten es den usbekischen Taekwondo-Athleten, wichtige Punkte für die Weltrangliste und die Olympia-Rangliste zu sammeln.

Glauben Sie, dass die jungen Athleten dieses Kaders bei den kommenden Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften die Zahl der Goldmedaillen weiter erhöhen können?

Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie den Erfolg unserer Nationalmannschaft sofort mit allen Sportfans!

UsbekistanLahorePakistanWorld Taekwondo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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