Das prestigeträchtige internationale Turnier World Taekwondo President's Cup – Asia in Lahore, Pakistan, ist zu Ende gegangen. Am letzten Wettkampftag holten die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft zwei weitere Silber- und eine Bronzemedaille. Nach Angaben des Nationalen Olympischen Komitees beendete Usbekistan das Turnier mit insgesamt neun Medaillen erfolgreich.

Ergebnisse und Medaillengewinner des letzten Tages

Am letzten Turniertag gewannen Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) und Shohjahon Ahmedov (-68 kg) Silber, während Madina Mirabzalova (-57 kg) die Bronzemedaille holte.

Bei diesem Turnier gewann Usbekistans Nationalmannschaft eine Gold-, sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen und belegte damit in der Mannschaftswertung einen Platz unter den stärksten Teams.

World Taekwondo President's Cup – Asia: Usbekische alle Medaillengewinner

Medaillenart Gewichtsklasse Athlet (Nationalmannschaft Usbekistans) Goldmedaille -80 kg Jasurbek Jaysunov Silbermedaille -68 kg Shohjahon Ahmedov Silbermedaille -74 kg Najmiddin Qosimhojiyev Silbermedaille -87 kg Yodgor Jo‘raboyev Silbermedaille -62 kg Diyora Azizova Silbermedaille -67 kg Ozoda Sobirjonova Silbermedaille +73 kg Svetlana Saidova Bronzemedaille +87 kg Marat Mavlonov Bronzemedaille -57 kg Madina Mirabzalova

Wertvolle Punkte für die Olympia-Rangliste

Die starken Ergebnisse bei diesem Turnier auf President’s-Cup-Niveau ermöglichten es den usbekischen Taekwondo-Athleten, wichtige Punkte für die Weltrangliste und die Olympia-Rangliste zu sammeln.

Glauben Sie, dass die jungen Athleten dieses Kaders bei den kommenden Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften die Zahl der Goldmedaillen weiter erhöhen können?

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