Lionel Scaloni gibt den Nachfolger von Lionel Messi als Kapitän bekannt

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Lionel Scaloni gibt den Nachfolger von Lionel Messi als Kapitän bekannt

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, hat offiziell bekannt gegeben, wer die Kapitänsbinde nach dem Ende der internationalen Karriere des legendären Stürmers Lionel Messi übernehmen wird. Laut TyC Sports wurde Verteidiger Cristian Romero als zukünftiger Anführer der Weltmeister ausgewählt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während die Abschiedsspiele von Lionel Messi für die Nationalmannschaft näher rücken, ergreift der Trainerstab Maßnahmen, um einen reibungslosen Machtwechsel innerhalb des Kaders zu gewährleisten. Vor den Freundschaftsspielen gegen Bolivien, Burkina Faso und Benin bestätigte Lionel Scaloni, dass Cristian Romero das nächste Kapitel des argentinischen Fußballs anführen wird.

Der neue Kapitän und die Teamhierarchie

Der Cheftrainer erklärte offen die interne Ordnung in der Umkleidekabine und warum der 28-jährige Innenverteidiger für diese Aufgabe als geeignet erachtet wurde. Laut Scaloni war Cristian Romero, bekannt unter dem Spitznamen „Cuti“, bereits der dritte Kapitän hinter Leo und Nota.

Der Trainer betonte zudem, dass Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul sowie Lautaro Martínez bereit seien, bei Bedarf die Kapitänsbinde zu tragen. Dennoch wurde Romero als der am besten geeignete Kandidat für diese Aufgabe hervorgehoben.

Erfahrung und Zukunftspläne

Bereits vor der offiziellen Ankündigung hatte Cristian Romero diese Verantwortung mehrfach übernommen. Er führte die Nationalmannschaft in drei Spielen als Kapitän auf das Feld, wenn die Hauptführungskräfte abwesend waren. Sein Debüt als Kapitän gab er in einem wichtigen Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2025 gegen Chile (1:0).

Danach führte er das Team auch in den Spielen gegen Venezuela und Mauretanien an. Diese Übergangsphase für die argentinische Nationalmannschaft findet vor dem Hintergrund eines engen Zeitplans und einiger personeller Ausfälle statt. Insbesondere Thiago Almada und Juan Foyth werden aufgrund von Verletzungen bei den kommenden Freundschaftsspielen nicht zur Verfügung stehen.

Laut einer Erklärung des Verbandes hat der Trainerstab Equi Fernández, Santiago Simon und Valentín Gómez berufen, um die Tiefe des Kaders zu erhöhen. Die bevorstehenden Heimspiele dienen der Albiceleste als wichtige Gelegenheit, sich an vergangene Erfolge zu erinnern und gleichzeitig das neue Gesicht des Teams in der Ära nach Messi zu präsentieren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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