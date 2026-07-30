Der Weltschachverband (FIDE) hat offiziell die Details für das mit Spannung erwartete Weltmeisterschaftsmatch 2026 bekannt gegeben, dem Schachfans weltweit entgegenfiebern. Wie Zamin.uz unter Berufung auf die offizielle FIDE-Website berichtet, wird das entscheidende Duell um den Schachthron in der schönen Schweizer Stadt Genf stattfinden.

In diesem historischen Aufeinandertreffen stehen sich der amtierende Weltmeister Gukesh Dommaraju aus Indien und der Herausforderer, der talentierte usbekische Großmeister Javohir Sindarov, gegenüber.

1. Aufeinandertreffen der jüngsten Finalisten: Datum und Austragungsort stehen fest

Dieses grandiose Event, das im Mittelpunkt der Schachwelt stehen wird, findet vom 25. November bis 15. Dezember statt. Die Wahl von Genf als neutraler Ort dient dazu, die Fairness und Transparenz des Matches zu gewährleisten.

Interessanterweise werden sowohl Gukesh als auch Javohir bis zum Beginn des Matches bereits 20 Jahre alt sein. FIDE-Verantwortliche betonen, dass dieses Duell voraussichtlich als «jüngstes Weltmeisterschaftsmatch der Schachgeschichte» in Goldenen Buchstaben festgehalten wird.

Viswanathan Anand, kommissarischer FIDE-Präsident: «Auch Indien, die USA und Zypern hatten ihr Interesse bekundet, das Match auszutragen. Nach gründlicher Überlegung haben wir jedoch beschlossen, den Wettbewerb auf neutralem Boden in Genf auszurichten. Wir halten dies für die optimalste Option.»

2. Champion und Herausforderer: Wie haben sie diesen Gipfel erreicht?

Gukesh Dommaraju (Champion): Er sicherte sich den Titel des jüngsten Weltmeisters der Geschichte im Dezember 2024 bei einem Finale in Singapur durch einen Sieg über den chinesischen Vertreter Ding Liren. In Genf wird er versuchen, seine Krone zu verteidigen.

Javohir Sindarov (Herausforderer): Der usbekische Großmeister erkämpfte sich das Recht, im Jahr 2026 durch einen glänzenden Sieg beim Kandidatenturnier auf Zypern um die Schachkrone zu kämpfen. Dies ist ein historischer Meilenstein für den gesamten usbekischen Schachsport.

3. Matchformat und Tie-Break-Regeln

Das Weltmeisterschaftsmatch basiert auf den Regeln des klassischen Schachs:

Anzahl der Partien: Das Match besteht aus 14 klassischen Partien.

Siegbedingung: Um den Weltmeistertitel zu gewinnen (oder zu verteidigen), muss einer der Spieler mindestens 7,5 Punkte erzielen.

Tie-Break: Steht es nach 14 Partien unentschieden (7:7), entscheidet ein Tie-Break im Schnellschach und Blitz über den Titel.

Wichtige Fakten zum Match Gukesh gegen Sindarov

Aspekt / Parameter Details Wettbewerb FIDE-Weltmeisterschaftsmatch 2026 Austragungsort Genf, Schweiz (Neutraler Boden) Datum 25. November — 15. Dezember 2026 Amtierender Champion Gukesh Dommaraju (Indien) Herausforderer Javohir Sindarov (Usbekistan) Format 14 klassische Partien Punkte für den Sieg Mindestens 7,5 Punkte Historische Bedeutung Das jüngste Schach-WM-Match der Geschichte

Javohir Sindarovs Kampf um die Schachkrone ist Stolz und Ehre für ganz Usbekistan. Teilen Sie diese heiße Neuigkeit sofort mit Ihren Freunden und Verwandten!

Glauben Sie, dass Javohir Sindarov Gukesh in Genf schlagen und der erste usbekische Weltmeister der Geschichte werden kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!