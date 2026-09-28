Wer wird Trainer des Monats September in der Superliga

In der usbekischen Superliga wurden die Kandidaten für die Auszeichnung zum Trainer des Monats September bekannt gegeben. Fünf Spezialisten, die ihre Mannschaften im Laufe des Monats zu hervorragenden Ergebnissen geführt haben, kämpfen um diese Nominierung.

Bemerkenswert ist, dass unter den Kandidaten sowohl Trainer sind, die den September ungeschlagen überstanden haben, als auch solche, deren Teams in kurzer Zeit beachtliche Fortschritte erzielt haben.

Tojiyev und Berdiyev – mit maximaler Ausbeute

Der Cheftrainer von Pakhtakor, Kamoliddin Tojiyev, beendete die Spiele im September mit seinem Team mit einer perfekten Bilanz.

Der Verein aus Taschkent bestritt im Laufe des Monats 3 Spiele und gewann alle. Pakhtakor erzielte in diesen Begegnungen 8 Tore und kassierte 2 Gegentreffer.

Dieses Ergebnis machte Tojiyev zu einem der Hauptkandidaten für die Auszeichnung zum Trainer des Monats.

Er bekommt jedoch ernsthafte Konkurrenz durch den Cheftrainer von Nasaf, Ro‘ziqul Berdiyev.

Auch der Verein aus Qarshi bestritt im September 3 Spiele und gewann alle drei. Die Statistik von Nasaf sieht jedoch noch beeindruckender aus: Das Team erzielte 13 Tore und kassierte nur 3 Gegentreffer.

Somit basieren die Ergebnisse beider Trainer auf 100-prozentigen Siegen.

Qosimov und Kapadze ebenfalls im Rennen

Der Cheftrainer von OKMK, Mirjalol Qosimov, bestritt im September 3 Spiele mit seinem Team.

Während die Mannschaft aus Olmaliq zwei dieser Spiele gewann, musste sie eine Niederlage hinnehmen.

Der Trainer von Navbahor, Timur Kapadze, führte sein Team im September zu 2 Siegen. Die Namanganer beendeten den Monat ohne Niederlage, nachdem sie in einer weiteren Begegnung ein Unentschieden erreicht hatten.

Auf diese Weise verließen die Schützlinge von Kapadze im September nie als Verlierer das Spielfeld.

Auch G‘ofurovs Surxon blieb nicht unbeachtet

Unter den Kandidaten befindet sich auch der Cheftrainer von Surxon, Anvar G‘ofurov.

Die Mannschaft aus Termiz bestritt im September 3 Spiele und gewann zwei davon. In einer Partie musste Surxon jedoch eine Niederlage hinnehmen.

Insgesamt wurden also fünf Spezialisten als Kandidaten für die Auszeichnung zum Trainer des Monats nominiert.

Ergebnisse im September

Trainer Team Spiele Sieg Unentschieden Niederlage Kamoliddin Tojiyev Pakhtakor 3 3 0 0 Ro‘ziqul Berdiyev Nasaf 3 3 0 0 Mirjalol Qosimov OKMK 3 2 0 1 Timur Kapadze Navbahor 3 2 1 0 Anvar G‘ofurov Surxon 3 2 0 1

Besonders der Wettbewerb zwischen Tojiyev und Berdiyev ist von besonderem Interesse. Beide Spezialisten verzeichneten im September jeweils drei Siege. Die Bilanz von Nasaf mit 13 erzielten und nur 3 kassierten Toren zeigt jedoch die Effizienz des Teams von Berdiyev in Angriff und Abwehr.

Gleichzeitig zeigt die Torbilanz von 8:2 bei Pakhtakor ebenfalls das stabile Spiel von Tojiyevs Mannschaft.

Wer wird zum besten Trainer gekürt?

Im September erreichten mehrere Trainer in der Superliga wichtige Ergebnisse mit ihren Teams. Unter den Kandidaten sind zwei Spezialisten, die die maximale Punktzahl erreicht haben, während die anderen Trainer ihre Nominierung durch ungeschlagene Serien oder zwei Siege untermauerten.

Nun ist es entscheidend, wessen Leistung bei der endgültigen Wahl höher bewertet wird.

Eines ist sicher: Der Wettbewerb unter den Trainern in der Superliga war im September nicht weniger spannend als der Kampf auf dem Platz. Unabhängig davon, wer die Auszeichnung erhält, waren die Hauptakteure des Monats die Spezialisten, die ihre Teams zu Siegen geführt haben.