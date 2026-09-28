Wissenschaftler entdecken einen Planeten, der sich entgegen der Rotation seines Sterns bewegt

Astronomen haben einen ungewöhnlichen Exoplaneten von der Größe Neptuns entdeckt, der sich entgegen der Rotationsrichtung seines Sterns bewegt. Die Entdeckung dieses Objekts namens GJ 3090 b könnte dazu führen, dass die Vorstellungen über die Entstehung von Planetensystemen neu bewertet werden müssen.

Ein internationales Forscherteam identifizierte den Planeten mithilfe eines hochpräzisen Spektrographen. Beobachtungen zeigten, dass GJ 3090 b eine retrograde Umlaufbahn besitzt. Seine Bahnachse ist um etwa 136 Grad geneigt, weshalb sich der Planet in entgegengesetzter Richtung zur Rotation seines Sterns bewegt.

Ein solches Phänomen wurde bisher bei kleinen und relativ kühlen Sternen nicht beobachtet. Normalerweise entstehen Planeten aus der Gas- und Staubscheibe, die ihren Stern gebildet hat, weshalb sie sich in der Regel in der gleichen Richtung wie der Stern drehen.

Die Wissenschaftler untersuchten das System eingehend, um herauszufinden, warum GJ 3090 b eine solch ungewöhnliche Umlaufbahn hat. Die Forscher vermuteten zunächst, dass ein anderer großer Himmelskörper die Bewegungsrichtung des Planeten verändert haben könnte, doch während der Beobachtungen wurde kein solches Objekt gefunden.

Daraufhin stellten die Wissenschaftler eine weitere Hypothese auf. Sie glauben, dass in der frühen Phase der Entstehung des Planetensystems eine andere Gas- und Staubscheibe aus dem Weltraum eingefangen worden sein könnte. Es ist möglich, dass die Materie dieser Scheibe die Umlaufbahn des Planeten beeinflusste und seine Bewegungsrichtung änderte.

Die Forscher planen, das System von GJ 3090 b weiter zu beobachten. Sie hoffen herauszufinden, wie verbreitet solche retrograden Umlaufbahnen um Rote Zwerge sind und wie die äußere Umgebung die Bildung junger Planetensysteme beeinflusst.