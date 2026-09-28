Xiaomi stellt seine erste Waschmaschine mit Wärmepumpentechnologie vor

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Xiaomi stellt seine erste Waschmaschine mit Wärmepumpentechnologie vor

Xiaomi hat auf dem chinesischen Markt seinen ersten kombinierten Waschtrockner mit Wärmepumpentechnologie vorgestellt: den Mijia Washing Machine Protector Pro Supreme Edition Heat Pump Washer-Dryer. Laut Ixbt.com bietet dieses fortschrittliche Gerät die Möglichkeit, große Wäschemengen gleichzeitig zu reinigen und zu trocknen, und hebt die Energieeffizienz im Haushalt auf ein neues Niveau. Dies berichtet Ixbt.com.

Der technologische Hauptvorteil des neuen Geräts besteht darin, dass es im Gegensatz zu herkömmlichen Kondensationstrocknern die Wärmeenergie während des Trocknungsprozesses wiederverwenden kann. Laut Xiaomi-Angaben hilft dieser Ansatz, den Energieverbrauch um bis zu 73 Prozent zu senken. Zudem beschleunigt eine spezielle Doppellüfter-Konstruktion den Trocknungsvorgang um 49 Prozent.

Innovative Technologien und kompaktes Design

Obwohl es den Ingenieuren gelungen ist, eine Wärmepumpe zu integrieren, behält das Gerät die Standardabmessungen einer typischen Waschmaschine bei. Das Wärmemodul ist im oberen Teil des Gehäuses untergebracht, und die optimierte Zirkulation des Kältemittels erhöht die Wärmetauscheffizienz um 59 Prozent.

Das Gerät hat eine Kapazität von bis zu 13 kg beim Waschen und 9 kg beim Trocknen. Den Nutzern stehen insgesamt 35 Haupt-Wasch- und Trockenprogramme sowie 11 spezialisierte Modi zur Verfügung. Ein hochdichtes zweilagiges Filtersystem fängt Flusen und Rückstände auf und verhindert, dass sie wieder an der Kleidung haften bleiben.

KI und Smart-Ecosystem

Die Maschine ist mit einem modernen Wasserelektrolysesystem ausgestattet, das laut Xiaomi einen Wascheffizienzkoeffizienten von 1,3 aufweist. Bei Verwendung des Kaltwasser-Elektrolyse-Modus können 20 Arten hartnäckiger Flecken entfernt und eine Sterilisationsrate von bis zu 99 Prozent erreicht werden.

Ein weiterer wichtiger Vorteil des Geräts ist der integrierte KI-Assistent. Der Benutzer muss lediglich das Material, die Farbe und die Art des Flecks angeben, und das System wählt automatisch das optimale Wasch- und Trockenprogramm aus. Das neue Produkt ist vollständig in das Xiaomi HyperOS Smart Connect-Ökosystem integriert, was eine Fernsteuerung und die Nutzung von Sprachbefehlen über die Mi Home-App ermöglicht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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