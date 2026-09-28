Honor Magic 9 Super Edition: Flaggschiff mit 11 000 mAh Akku vorgestellt

·0·Technologie
Honor Magic 9 Super Edition: Flaggschiff mit 11 000 mAh Akku vorgestellt

Das chinesische Unternehmen Honor hat offiziell das neue Smartphone Honor Magic 9 Super Edition vorgestellt, das mit dem größten Akku in seiner Geschichte ausgestattet ist. Laut ixbt.com vereint das Flaggschiff fortschrittliche Technologien mit enormer Kapazität und startet bei einem Preis von 600 Dollar. Dies berichtet Ixbt.com .

Display und Hauptmerkmale

Das neue Gerät verfügt über einen 6,81-Zoll flachen OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2788 × 1280 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Bildschirmränder sind nur 1,03 mm dünn. Zudem wurde eine globale Spitzenhelligkeit von 2000 Nits und eine lokale Spitzenhelligkeit von bis zu 10 000 Nits angekündigt, während die 3840 Hz PWM-Dimmung die Augenbelastung reduziert.

Akku und Leistung

Das Hauptmerkmal des Smartphones ist der rekordverdächtige 11 000 mAh Akku. Interessanterweise beträgt die Gehäusedicke trotz des massiven Akkus nur 8,1 mm bei einem Gewicht von 227 Gramm. Das Gerät unterstützt 80 W kabelgebundenes und 50 W kabelloses Laden.

Als Hardware-Plattform wurde der Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor gewählt. Um Überhitzung zu vermeiden, nutzt Honor ein aktives Kühlsystem mit einem integrierten kleinen Lüfter. Das Smartphone läuft mit dem Betriebssystem MagicOS 11 auf Basis von Android 17.

Kamera und zusätzliche Technologien

Das Hauptkameramodul umfasst einen 1/1,55-Zoll 200 MP Samsung S5KHP5 Sensor. Ergänzt wird dieser durch eine 50 MP Sony LYTIA 500 Telekamera mit 3-fachem optischen Zoom sowie eine 12 MP Ultraweitwinkelkamera.

Zu den modernen Funktionen gehören Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ein Infrarot-Port, Stereolautsprecher, ein optischer Fingerabdruckscanner unter dem Display und eine dedizierte Taste für AI-Funktionen. Ein spezieller C3-Chip sorgt zudem für eine verbesserte Verbindungsqualität.

Haltbarkeit und Preise

Das Gehäuse ist gemäß IP69K-Standard vollständig gegen Staub und Wasser geschützt. Die Preise für den chinesischen Markt je nach Speicherkonfiguration sind wie folgt:

  • 12/256 GB Version — 600 Dollar
  • 12/512 GB Version — 670 Dollar
  • 16/512 GB Version — 740 Dollar

HonorSmartphoneFlaggschiffSnapdragonTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Honor Magic 9 Pro Max Flaggschiff mit 10.000 Nits HelligkeitsdisplayHonor Magic 9 Pro Max Flaggschiff mit 10.000 Nits Helligkeitsdisplay26 September 23:20Honor Magic 9 Flaggschiff-Starttermin und technische Daten enthülltHonor Magic 9 Flaggschiff-Starttermin und technische Daten enthüllt13 September 00:58Honor Magic 8 Pro als preiswertestes Android-Flaggschiff ausgezeichnetHonor Magic 8 Pro als preiswertestes Android-Flaggschiff ausgezeichnet3 September 08:24OnePlus 16 Flaggschiff: 9000 mAh Akku und 185 Hz Display angekündigtOnePlus 16 Flaggschiff: 9000 mAh Akku und 185 Hz Display angekündigt19 September 10:26Honor Magic 9 Pro Flaggschiff erscheint mit zwei 200 MP KamerasHonor Magic 9 Pro Flaggschiff erscheint mit zwei 200 MP Kameras31 August 19:27Honor-Flaggschiff mit neuem Snapdragon-Chip vor Markteinführung getestetHonor-Flaggschiff mit neuem Snapdragon-Chip vor Markteinführung getestet15 September 15:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest