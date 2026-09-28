Honor Magic 9 Super Edition: Flaggschiff mit 11 000 mAh Akku vorgestellt

Das chinesische Unternehmen Honor hat offiziell das neue Smartphone Honor Magic 9 Super Edition vorgestellt, das mit dem größten Akku in seiner Geschichte ausgestattet ist. Laut ixbt.com vereint das Flaggschiff fortschrittliche Technologien mit enormer Kapazität und startet bei einem Preis von 600 Dollar. Dies berichtet Ixbt.com .

Display und Hauptmerkmale

Das neue Gerät verfügt über einen 6,81-Zoll flachen OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2788 × 1280 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Bildschirmränder sind nur 1,03 mm dünn. Zudem wurde eine globale Spitzenhelligkeit von 2000 Nits und eine lokale Spitzenhelligkeit von bis zu 10 000 Nits angekündigt, während die 3840 Hz PWM-Dimmung die Augenbelastung reduziert.

Akku und Leistung

Das Hauptmerkmal des Smartphones ist der rekordverdächtige 11 000 mAh Akku. Interessanterweise beträgt die Gehäusedicke trotz des massiven Akkus nur 8,1 mm bei einem Gewicht von 227 Gramm. Das Gerät unterstützt 80 W kabelgebundenes und 50 W kabelloses Laden.

Als Hardware-Plattform wurde der Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor gewählt. Um Überhitzung zu vermeiden, nutzt Honor ein aktives Kühlsystem mit einem integrierten kleinen Lüfter. Das Smartphone läuft mit dem Betriebssystem MagicOS 11 auf Basis von Android 17.

Kamera und zusätzliche Technologien

Das Hauptkameramodul umfasst einen 1/1,55-Zoll 200 MP Samsung S5KHP5 Sensor. Ergänzt wird dieser durch eine 50 MP Sony LYTIA 500 Telekamera mit 3-fachem optischen Zoom sowie eine 12 MP Ultraweitwinkelkamera.

Zu den modernen Funktionen gehören Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ein Infrarot-Port, Stereolautsprecher, ein optischer Fingerabdruckscanner unter dem Display und eine dedizierte Taste für AI-Funktionen. Ein spezieller C3-Chip sorgt zudem für eine verbesserte Verbindungsqualität.

Haltbarkeit und Preise

Das Gehäuse ist gemäß IP69K-Standard vollständig gegen Staub und Wasser geschützt. Die Preise für den chinesischen Markt je nach Speicherkonfiguration sind wie folgt: