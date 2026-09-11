Ein neues Kapitel in der Geschichte der usbekischen Leichtathletik wird aufgeschlagen. Anvar Anvarov tritt bei der erstmals ausgetragenen World Athletics Ultimate Championship gegen die besten Weitspringer der Welt an. Der usbekische Athlet misst sich im historischen Finale in Budapest mit Olympiasieger Miltiadis Tentoglou und anderen Weltstars.

Vom 11. bis 13. September findet in der ungarischen Hauptstadt Budapest ein völlig neuer Wettbewerb für die Welt der Leichtathletik statt — World Athletics Ultimate Championship wird zum ersten Mal ausgetragen. Hier treffen Olympiasieger, Weltmeister, Diamond-League-Gewinner sowie die Athleten mit den besten Saisonleistungen aufeinander.

Der Wettbewerb wurde von World Athletics ins Leben gerufen, um die „Besten der Besten“ in der Leichtathletik zu ermitteln. 381 Athleten aus 65 Verbänden nehmen am ersten Turnier in Budapest teil.

Das Wichtigste ist, dass bei diesem historischen Wettkampf auch Usbekistan einen eigenen Vertreter stellt.

Anvarov — unter Weltstars

Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft Anvar Anvarov nimmt am Weitsprung-Wettbewerb der Männer teil.

Das Jahr 2026 ist für den 25-jährigen Athleten von besonderer Bedeutung. Er hat in dieser Saison seinen persönlichen Rekord verbessert und 8,29 Meter erzielt. Anvarov erreichte diese Marke am 26. Juni im kroatischen Zagreb, und dieses Ergebnis wurde als usbekischer Landesrekord registriert.

Der 8,29-Meter-Sprung ebnete Anvarov den Weg nicht nur zu einem Landesrekord, sondern auch zu einem der hochkarätigsten Wettbewerbe der Weltleichtathletik.

Sein Name steht nun nicht mehr nur auf der Teilnehmerliste. Anvarov wird im Finale der Ultimate Championship neben den besten Springern der Welt um den Sieg kämpfen.

Die Konkurrenz ist stark: Auch der Olympiasieger ist am Start.

Zu Anvarovs Hauptkonkurrenten in Budapest zählen Sportler, die sich bereits in die Geschichte der Leichtathletik eingetragen haben.

Einer der größten Favoriten ist der Grieche Miltiadis Tentoglou. Der zweifache Olympiasieger hält mit 8,66 Metern die beste Saisonleistung des Jahres 2026.

Der Jamaikaner Tajay Gayle, der Schweizer Simon Ehammer, der Bulgare Bozhidar Saraboyukov, der Portugiese Gerson Baldesowie der Chinese Zhang Minkun gehören ebenfalls zum Teilnehmerfeld des Finales.

In der offiziellen Vorschau von World Athletics werden Tentoglou, Gayle, Ehammer und Saraboyukov als die Hauptanwärter im Weitsprung genannt.

Dies verdeutlicht das hohe Niveau des Wettbewerbs, das Anvarov erwartet.

8,29 Meter — der Sprung, der Anvarov auf ein neues Level brachte

Anvar Anvarovs Leistung von 8,29 Metern ist kein Zufall.

Beim Wettkampf in Zagreb sprang er in einem seiner sechs Versuche 8,29 Meter und belegte den ersten Platz. Auch Tajay Gayle nahm an diesem Wettkampf teil und wurde mit 8,18 Metern Dritter.

Laut Daten von World Athletics rangiert Anvarovs 8,29-Meter-Sprung weit oben in der Weltrangliste der Saison 2026. Sein persönlicher Rekord liegt ebenfalls bei exakt 8,29 Metern.

Diese Marke war einer der Hauptfaktoren, die Anvarov zum historischen Finale nach Budapest brachten.

Vom Traum zum Ergebnis — nur ein Sprung

Das Format der World Athletics Ultimate Championship unterscheidet sich von herkömmlichen Meisterschaften.

Es gibt keine langen Qualifikationsphasen wie üblich. In technischen Disziplinen wie dem Weitsprung wird der Wettbewerb direkt als Finale ausgetragen. Die Athleten haben zunächst zwei garantierte Versuche, danach erhalten die besten Athleten je nach Ergebnis die Chance auf weitere Sprünge.

Das bedeutet, dass für Anvarov in Budapest jeder Versuch von enormer Bedeutung ist.

Es gilt, vom ersten Sprung an das Potenzial abzurufen, technische Fehler zu vermeiden und bis zur letzten Chance zu kämpfen.

Denn hier kann jeder Zentimeter entscheidend sein.

22:44 Uhr — Die Aufmerksamkeit der usbekischen Sportfans richtet sich auf Budapest

Finale im Weitsprung der Männer beginnt am 12. September um 22:44 Uhr Taschkenter Zeit. Der Wettkampf findet im

National Athletics Centre in Budapest statt. Diese Arena war bereits Austragungsort der Weltmeisterschaften 2023. Für die usbekischen Sportfans ist dies nicht einfach nur ein weiterer Leichtathletik-Wettbewerb.

Es ist die Chance für den Landesrekordhalter Anvar Anvarov, sich mit den größten Stars der Weltleichtathletik zu messen. Ein historischer Wettbewerb mit 10 Millionen Dollar Preisgeld

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der World Athletics Ultimate Championship ist das Preisgeld.

Der gesamte Preisfonds des Wettbewerbs beträgt

10 Millionen US-Dollar

. Dies ist eine der höchsten Dotierungen in der Geschichte der Leichtathletik, wobei der Sieger jeder Disziplin 150.000 Dollarerhält. In Budapest geht es also nicht nur um Prestige, sondern auch um eine beachtliche finanzielle Belohnung. Doch für Anvarov bemisst sich der Wert dieses Wettkampfs nicht nur in Geld oder Medaillen.

Sein Name steht heute auf der Liste der besten Weitspringer der Welt.

Ein neues Kapitel für die usbekische Leichtathletik

Da die World Athletics Ultimate Championship zum ersten Mal stattfindet, wird jedes Ergebnis in Budapest als historische Bestmarke in die Annalen eingehen.

Anvar Anvarov wird ein Teil dieser Geschichte.

Er steht an der Startlinie mit Weltmeistern, Olympiasiegern und Stars der Diamond League. Ihm gegenüber stehen der zweifache Olympiasieger Tentoglou und weitere Favoriten, die in dieser Saison bereits über 8 Meter gesprungen sind.

Anvarov ist jedoch nicht nur nach Budapest gekommen, um dabei zu sein.

Er tritt mit seinem

Landesrekord von 8,29 Metern

an. Nun ist das nächste Ziel für den usbekischen Athleten, sich unter den besten Weitspringern der Welt zu behaupten. Am 12. September um 22:44 Uhr richten sich alle Augen auf die Weitsprung-Anlage in Budapest. Für Anvar Anvarov ist dies nicht nur ein Finale — es ist eine große Chance, den Aufstieg der usbekischen Leichtathletik auf ein neues Niveau zu demonstrieren.

Endi esa o‘zbek atleti uchun navbatdagi chegara — jahonning eng kuchli sakrovchilari orasida o‘z so‘zini aytish.

12 sentyabr kuni soat 22:44 da barcha nigohlar Budapeshtdagi uzunlikka sakrash sektoriga qaratiladi. Anvar Anvarov uchun esa bu oddiy final emas — o‘zbek yengil atletikasining yangi bosqichga ko‘tarilishini namoyish etish uchun katta imkoniyatdir.