Usbekistans Medaillenausbeute bei den Asienspielen erreicht 30

In Aichi-Nagoya hat die usbekische Delegation bei den laufenden Asienspielen die Marke von 30 Medaillen erreicht. Die nächste Auszeichnung sicherte sich der Kunstturner Rasuljon Abdurahimov.

Abdurahimov erzielte im Finale am Barren 14,433 Punkte und gewann damit die Bronzemedaille.

Damit stehen für die usbekische Delegation derzeit 6 Gold-, 15 Silber- und 9 Bronzemedaillen zu Buche.

Die Medaille von Rasuljon Abdurahimov erhöhte die Gesamtzahl der Medaillen der Delegation auf 30.