In China wurde ein humanoider Roboter vorgestellt, der weinen kann (Video)

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In China wurde ein humanoider Roboter vorgestellt, der weinen kann (Video)

Chinesische Entwickler haben den humanoiden Roboter Yansyn-X2 vorgestellt, der den emotionalen Zustand eines Menschen analysieren und entsprechend reagieren kann. Dies berichtete hi-tech.mail.

Während des Gesprächs analysiert der Roboter die Worte, den Tonfall und den emotionalen Zustand des Menschen. Wenn ein Nutzer beispielsweise von einem traurigen Ereignis erzählt, kann Yansyn-X2 einen entsprechenden Gesichtsausdruck der Empathie zeigen und sogar Tränen vergießen.

Die Weinfunktion des Roboters arbeitet über ein spezielles mikrofluidisches System. Ein im Augenbereich installierter Mechanismus erzeugt künstliche Tränen und bildet so ein dem menschlichen Weinen ähnliches Erscheinungsbild.

Die Entwickler betonen, dass das Ziel des Roboters nicht darin besteht, echte Gefühle zu empfinden, sondern den emotionalen Zustand des Menschen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. In Zukunft ist geplant, die Gesichtsmimik und andere emotionale Ausdrucksformen weiter zu verbessern.

Yansyn-X2 wurde im April 2026 vom chinesischen Unternehmen Yanxi Technology vorgestellt. Im September wurde der Roboter auf einer Veranstaltung in Shanghai präsentiert und erregte durch seine Fähigkeit zu weinen große Aufmerksamkeit.

Einigen Berichten zufolge kostet die High-End-Version des Roboters etwa 400.000 bis 500.000 Yuan. Das entspricht etwa 55.000 bis 70.000 US-Dollar.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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