Es wurde bekannt, dass der ehemalige Mittelfeldspieler von Real Madrid, Claude Makelele, dem Vereinspräsidenten Florentino Perez geraten hat, sich auf die Verpflichtung von Michael Olise zu konzentrieren. Der französische Flügelspieler, der derzeit beim FC Bayern München glänzt, erntet von Experten viel Lob für seinen Spielstil und seinen Einfluss auf dem Platz. Wie Goal.com berichtet.

In einem Interview mit der Marca enthüllte Makelele, dass er genau dieses Thema mit Florentino Perez besprochen habe. Er ist der Meinung, dass, wenn der Madrider Verein in Zukunft das Budget für nur einen großen Transfer hätte, die Wahl auf Michael Olise fallen sollte. Der ehemalige Profi lobte das Spiel des jungen Talents in höchsten Tönen.

Einfluss auf dem Niveau von Lionel Messi

Makelele verglich die Kreativität, die Michael Olise auf dem Platz zeigt, mit der des legendären Lionel Messi. Er betonte, dass Olise die Fähigkeit besitze, am Ball in jeder Sekunde unerwartete Entscheidungen zu treffen – eine Eigenschaft, die im modernen Fußball selten ist und die Fans begeistert.

"Olise bringt die Freude am Fußballschauen zurück. Er zeigt die Freiheit, das Talent und die Effizienz, die wir in unserer Kindheit gesehen haben. Wenn er nicht auf dem Platz steht, spürt man sein Fehlen sofort. Stars wie Kylian Mbappe oder Ousmane Dembele wissen genau, dass Michael Olise Räume sieht, die andere nicht sehen", sagt Makelele.

Über Vergleiche mit Jude Bellingham

Obwohl Michael Olise und Jude Bellingham derzeit als die hellsten jungen Sterne des europäischen Fußballs gelten, wollte Makelele sie nicht miteinander vergleichen. Er glaubt, dass jeder Spieler seinen eigenen Weg geht und ein Vergleich der falsche Ansatz sei.

"Jude Bellingham oder Michael Olise? Lassen wir jeden von ihnen durch seine Ergebnisse sprechen. Ich vergleiche niemals die Großen. Der Vergleich von Pele mit nachfolgenden Generationen oder Maradona mit anderen endet nie. Jeder hat seine eigene Ära und seinen eigenen Platz", fügte der ehemalige Mittelfeldspieler hinzu.

Zur Erinnerung: Michael Olise wechselte im vergangenen Sommer von Crystal Palace zum FC Bayern München. Er wurde sowohl beim Münchner Verein als auch in der französischen Nationalmannschaft in kürzester Zeit zu einem Leistungsträger. Auch wenn ein Transfer zu Real Madrid noch nicht offiziell bestätigt ist, könnten Empfehlungen einflussreicher Persönlichkeiten wie Makelele die Transferpolitik des Vereins beeinflussen.