Am Ende der 46. Schacholympiade, die in Samarkand ausgetragen wurde, wurden die stärksten Großmeister der Welt für ihre herausragenden Einzelleistungen an den jeweiligen Brettern feierlich geehrt. Neben dem Mannschaftserfolg erzielten die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft auch in den Einzelwettbewerben phänomenale Ergebnisse und sicherten sich insgesamt 3 Einzelmedaillen (eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille).

Wer am ersten Brett gegen die gefährlichsten Spitzenreiter der Welt antrat, Nodirbek Abdusattorov holte mit 8,5 Punkten aus 11 Partien und einer Performance von 2869 die persönliche Goldmedaille als bester Spieler des Turniers. Während der konstant agierende Nodirbek Yakubboev mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde, gewann der am zweiten Brett kämpferische Javokhir Sindarov die prestigeträchtige Bronzemedaille.

«2869 Performance, 3 Einzelmedaillen und Gold am 1. Brett»: 5 Kernpunkte des historischen Ergebnisses

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den Einzelerfolgen der usbekischen Großmeister bei der 46. Schacholympiade:

3 Medaillen in Einzelwettbewerben: Die Schachspieler der usbekischen Nationalmannschaft gewannen insgesamt 3 Medaillen (Gold, Silber, Bronze) an den Einzelbrettern;

Nodirbek Abdusattorov — Der absolute Spitzenreiter der Olympiade: Er erzielte das beste Ergebnis unter den berühmtesten Großmeistern der Welt am 1. Brett und wurde Inhaber der persönlichen Goldmedaille;

Fantastische 2869 Rating-Performance: Nodirbek absolvierte während des Turniers 11 Partien, sammelte satte 8,5 Punkte und zeigte eine Leistung auf kosmischem Niveau;

Silbermedaille für Nodirbek Yakubboev: Unser Landsmann, der am 3. Brett hohe Meisterschaft und ein stabiles Spiel zeigte, wurde am Ende mit einer Silbermedaille ausgezeichnet;

Javokhir Sindarov wurde Bronzemedaillengewinner: Am 2. Brett, wo die komplexesten und entscheidenden Kämpfe stattfanden, sicherte sich Javokhir mit seinem Ergebnis den 3. Platz auf dem Podium.

46. Schacholympiade: Klassifizierung der persönlichen Leistungen der Vertreter Usbekistans nach Brettern

Analyse der Einzelergebnisse und Platzierungen der usbekischen Großmeister:

Schachspieler (Großmeister) Brett im Wettbewerb Gespielte Partien Gesammelte Punkte Turnier-Performance (Rating) Gewonnene Einzelmedaille Nodirbek Abdusattorov 1. Brett (Hauptbrett) 11 8,5 Punkte 2869 GOLDMEDAILLE (1. Platz) Nodirbek Yakubboev 3. Brett 10–11 Konstant hohe Punktzahl Hohe Meisterklasse SILBERMEDAILLE (2. Platz) Javokhir Sindarov 2. Brett 10–11 Führendes Ergebnis Spiel auf Elite-Niveau BRONZEMEDAILLE (3. Platz) Gesamte individuelle Situation An den 3 Hauptbrettern — — — 3 Einzelmedaillen insgesamt

Usbekische Schachspieler gewannen drei Einzelmedaillen

Foto: UzChess

Schach und psychologische Expertise: Warum gilt Abdusattorovs Ergebnis am 1. Brett als phänomenal?

Fazit internationaler FIDE-Experten, Schachanalysten und Großmeister:

«Der Druck am 1. Brett und die Kraft der 2869-Performance»: Am 1. Brett zu spielen bedeutet, nacheinander auf die stärksten Superstars des Weltschachs zu treffen, einschließlich Elite-Großmeistern, sowohl mit Schwarz als auch mit Weiß; in einem solch intensiven Wettbewerb 8,5 Punkte aus 11 Spielen zu holen und eine Rating-Performance von 2869 zu erreichen, ist ein phänomenales Niveau, das nur zukünftigen Weltmeistern eigen ist;

Mannschaftliche Balance und «Monopol der Drei»: Bei Mannschaftsolympiaden kann man nicht nur auf einen Anführer bauen, um Erfolg zu haben; Abdusattorovs Gold, Sindarovs Bronze und Yakubboevs Silber zeigten, dass die usbekische Nationalmannschaft an den ersten drei Brettern über absolute synchrone Stärke und hohe Klasse verfügt; egal, an welchem Brett die Gegner angriffen, die usbekischen Schachspieler konnten angemessen antworten;

Ein solides Fundament für die FIDE-Krone: Diese drei Medaillen an den Einzelbrettern beweisen, dass die usbekische Jugend nicht nur als Team, sondern auch auf individueller Ebene Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura und anderen Weltgrößen in nichts nachsteht, und zeigen erneut, dass sie in den kommenden Jahren die Hauptanwärter auf die individuelle Weltmeisterschaft (FIDE-Krone) sind.

Glauben Sie, dass Nodirbek Abdusattorovs Erfolg als bester Schachspieler am 1. Brett mit einer 2869-Performance den Grundstein dafür legt, dass er in naher Zukunft Weltmeister (Inhaber der FIDE-Krone) wird? Welche Partie oder Kombination unserer Nationalmannschaft hat bei Ihnen den größten Eindruck hinterlassen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese stolze Analyse des historischen Triumphs des usbekischen Schachs mit allen unseren Landsleuten!