Schwerer Schlag für Andijon: Transfersperre gegen den Verein verhängt

Gegen den Fußballverein „Andijon“ wurde vom Komitee für den Status und Transfer von Spielern der UFA eine Transfersperre verhängt. Grund dafür ist, dass der Verein seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Trainern nicht innerhalb der festgelegten Frist nachgekommen ist.

Wie der Pressedienst der UzPFL mitteilte, trat die Sperre automatisch in Kraft, da die Angelegenheit nicht fristgerecht gelöst wurde.

Schulden gegenüber drei ehemaligen Trainern

Die Einschränkung der Transferaktivitäten von „Andijon“ ist auf die ausstehenden Verpflichtungen gegenüber den ehemaligen Trainern Grigoriy Kolosovskiy, Pavel Sinelnikov und Denis Toymensov zurückzuführen.

Das Komitee für den Status und Transfer von Spielern der UFA hatte dem Verein eine klare Frist zur Klärung dieser Schuldenfrage gesetzt.

Der Verein hätte diese Verpflichtungen bis zum festgelegten Datum erfüllen müssen.

Der 10. September war die entscheidende Frist

Das Komitee hatte die Forderung gestellt, die Schuldenfrage bis zum 10. September 2026 zu lösen.

Gleichzeitig wurde im Beschluss festgelegt, dass bei einer nicht positiven Lösung der Angelegenheit schwerwiegende Maßnahmen gegen „Andijon“ ergriffen werden.

Dazu gehört das Verbot, für zwei aufeinanderfolgende vollständige Registrierungsperioden neue Spieler auf nationaler und internationaler Ebene bei der Liga zu registrieren.

Wie trat die Sperre in Kraft?

Trotz Ablauf der gesetzten Frist wurde die Angelegenheit nicht positiv gelöst.

Daraufhin trat die im Beschluss genannte Maßnahme automatisch in Kraft.

Nach Angaben der UzPFL wurde der Fußballverein „Andijon“ darüber am 25. September vom Komitee für den Status und Transfer von Spielern der UFA informiert.

Da „Andijon“ die Schuldenfrage nicht innerhalb der Frist lösen konnte, trat das Verbot zur Registrierung neuer Spieler für den Verein in Kraft.

Welcher Prozess erwartet den Verein nun?

Die Transfersperre wirkt sich direkt auf die Möglichkeiten von „Andijon“ aus, neue Spieler zu registrieren.

Besonders bedeutsam ist, dass sich das Verbot auf den Prozess der Registrierung neuer Spieler bei der Liga auf nationaler und internationaler Ebene bezieht.

Die Hauptaufgabe für den Verein besteht nun darin, die Angelegenheit bezüglich der Schulden bei den ehemaligen Trainern zu klären. Erst danach können die Modalitäten der Sperre und deren Aufhebung auf die Tagesordnung kommen.

Vorerst bleibt der Beschluss jedoch in Kraft: Gegen „Andijon“ wurde eine Transfersperre verhängt.

Diese Situation könnte die Transferpolitik des Vereins erheblich beeinträchtigen. Da die Möglichkeit, neue Spieler in den Kader aufzunehmen, begrenzt ist, erfordert die Umsetzung der weiteren Pläne des Teams eine schnelle Lösung der finanziellen und organisatorischen Probleme.

Für „Andijon“ zählt nun jeder Schritt. Der Verein muss seine Verpflichtungen gegenüber den ehemaligen Trainern erfüllen und gemäß dem festgelegten Verfahren handeln, um die Transfersperre aufzuheben.