Xiaomi stellt ultrasichere 10.000 mAh Powerbank mit magnetischem Kabel vor

Laut Ixbt.com hat Xiaomi eine neue, ultrasichere und multifunktionale Powerbank auf den Markt gebracht, die auf die Bedürfnisse moderner Nutzer zugeschnitten ist. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh überzeugt das Gerät durch kompakte Abmessungen, hohe Leistung und Flugtauglichkeit. Der Hersteller hat einen Einführungspreis von 249 Yuan festgelegt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neue Powerbank besteht aus zwei 5.000 mAh Zellen und ist mit einem integrierten USB-C Kabel ausgestattet. Diese Lösung erspart Nutzern das Mitführen zusätzlicher Kabel. Die Unterstützung für kabelloses Laden und die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig zu laden, erhöhen den Nutzen im Alltag zusätzlich.

Hohe Geschwindigkeit und universelle Lademöglichkeiten

Den technischen Daten zufolge erreicht die kabelgebundene Ausgangsleistung des Geräts bis zu 45 W. Dies ermöglicht ein rekordverdächtig schnelles Aufladen von Smartphones. Laut Unternehmensangaben kann der Akku ein iPhone 17 Pro in nur 30 Minuten auf etwa 60 % aufladen. Zudem ist die proprietäre 20 W Xiaomi Surge Wireless-Charging-Technologie integriert.

Das Design des Geräts ermöglicht das gleichzeitige Laden von drei Gadgets über das integrierte Kabel, einen zusätzlichen USB-C Port und das Wireless-Charging-Pad. Der Akku selbst unterstützt eine Eingangsleistung von bis zu 30 W über den USB-C Port und ist vollständig kompatibel mit modernen Schnellladeprotokollen wie PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0 und BC1.2.

Neue Sicherheitsstandards

Die Ingenieure von Xiaomi haben besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Die Powerbank hat strenge Zertifizierungstests gemäß den neuen chinesischen nationalen Standards für 2026 erfolgreich bestanden. Während der Tests hielt das Gehäuse einem Einstich mit einer 4 mm Nadel, einer 60-minütigen Erhitzung auf 135 °C sowie einer Kompression unter einer Last von etwa 1,5 Tonnen stand.

Das Gerät verfügt zudem über ein intelligentes Managementsystem, das die Akkuleistung überwacht. Durch den Anschluss der Powerbank an einen Computer per Kabel können Nutzer den Status jeder einzelnen Zelle, den Ladevorgang sowie die Historie potenzieller Notfälle direkt einsehen.