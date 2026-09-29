Judo-Wettbewerbe bei den Asienspielen beginnen: Usbekische Athleten kennen ihre Gegner

Ab morgen beginnen die Judo-Wettbewerbe bei den Asienspielen in Japan. Die ersten Gegner der Athleten, die für das usbekische Nationalteam auf die Matte gehen, stehen nun fest.

Gleich am ersten Wettkampftag machen mehrere usbekische Judoka einen wichtigen Schritt in Richtung Medaillen. Die Gegner der Athleten, die unser Land in den Männer- und Frauenwettbewerben vertreten, bilden die erste Hürde bei den Asienspielen.

Wettbewerbe der Männer

Das usbekische Männer-Nationalteam nimmt an den Asienspielen in sieben Gewichtsklassen teil.

-60 kg: Samariddin Qo‘chqorov bestreitet seinen ersten Kampf gegen B. Vikas aus Nepal.

-66 kg: Abdurahim Nutfulloyev misst sich mit dem philippinischen Athleten Keysey Nakano.

-73 kg: Der erste Gegner von Shahram Axadov ist Mohamed Sayed Sayedi aus Afghanistan.

-81 kg: Arslonbek Tojiyev trifft auf den Sieger des Duells zwischen Abubakr Sherov aus Tadschikistan und Muayad Tuaib aus Palästina.

-90 kg: Nurbek Murtazoyev tritt gegen Shodmon Rizoyev aus Tadschikistan an.

-100 kg: Ernazar Sarsenbayev kämpft gegen den Thailänder Kittipong Xantratin.

+100 kg: Der erste Gegner von Muzaffarbek To‘raboyev ist Mansur Rahmon aus Tadschikistan.

Wer tritt bei den Frauen an?

Auch das usbekische Frauen-Nationalteam kämpft in mehreren Gewichtsklassen um Medaillen.

-48 kg: Laziza Haydarova tritt gegen die Japanerin Mitsuki Kondo an.

-52 kg: Sita Qadamboyeva trifft auf die Siegerin des Kampfes zwischen Meruyert Sarsenova aus Kasachstan und Touki Sengdake aus Laos.

-57 kg: Die erste Gegnerin von Shukurjon Aminova ist Janar Joldosheva aus Kirgisistan.

-63 kg: Marjona Nurulloyeva kämpft gegen Kim Ji He aus Nordkorea.

-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva tritt gegen Fabiha Busra aus Bangladesch an.

-78 kg: Barchinoy Qodirova geht gegen Obonika Hassan aus Bangladesch auf die Matte.

+78 kg: Umida Nig‘matova beginnt das Turnier mit einem Kampf gegen die Japanerin Miki Mukunoki.

Jetzt beginnt der eigentliche Kampf

Die Auslosung ist erfolgt, die Gegner stehen fest. Jetzt richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Matte.

Usbekische Judoka wissen, dass jeder Kampf bei den Asienspielen auf dem Weg zur Medaille von entscheidender Bedeutung ist. Während einige Athleten direkt gegen einen festen Gegner starten, wird der erste Gegner anderer erst durch das Ergebnis eines vorherigen Duells bestimmt.

Auf der Matte entscheiden jedoch nicht die Auslosung, sondern die Vorbereitung, die Taktik und jede einzelne Bewegung des Athleten.

Daher wird erwartet, dass die ab morgen beginnenden Judo-Wettbewerbe eines der spannendsten Kapitel der Asienspiele für die usbekische Delegation aufschlagen.

Die usbekischen Judoka betreten die Matte. Jetzt ist es Zeit, um Ergebnisse zu kämpfen.