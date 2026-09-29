Judo-Wettbewerbe bei den Asienspielen beginnen: Usbekische Athleten kennen ihre Gegner

·7·Sport
Judo-Wettbewerbe bei den Asienspielen beginnen: Usbekische Athleten kennen ihre Gegner

Ab morgen beginnen die Judo-Wettbewerbe bei den Asienspielen in Japan. Die ersten Gegner der Athleten, die für das usbekische Nationalteam auf die Matte gehen, stehen nun fest.

Gleich am ersten Wettkampftag machen mehrere usbekische Judoka einen wichtigen Schritt in Richtung Medaillen. Die Gegner der Athleten, die unser Land in den Männer- und Frauenwettbewerben vertreten, bilden die erste Hürde bei den Asienspielen.

Wettbewerbe der Männer

Das usbekische Männer-Nationalteam nimmt an den Asienspielen in sieben Gewichtsklassen teil.

-60 kg: Samariddin Qo‘chqorov bestreitet seinen ersten Kampf gegen B. Vikas aus Nepal.

-66 kg: Abdurahim Nutfulloyev misst sich mit dem philippinischen Athleten Keysey Nakano.

-73 kg: Der erste Gegner von Shahram Axadov ist Mohamed Sayed Sayedi aus Afghanistan.

-81 kg: Arslonbek Tojiyev trifft auf den Sieger des Duells zwischen Abubakr Sherov aus Tadschikistan und Muayad Tuaib aus Palästina.

-90 kg: Nurbek Murtazoyev tritt gegen Shodmon Rizoyev aus Tadschikistan an.

-100 kg: Ernazar Sarsenbayev kämpft gegen den Thailänder Kittipong Xantratin.

+100 kg: Der erste Gegner von Muzaffarbek To‘raboyev ist Mansur Rahmon aus Tadschikistan.

Wer tritt bei den Frauen an?

Auch das usbekische Frauen-Nationalteam kämpft in mehreren Gewichtsklassen um Medaillen.

-48 kg: Laziza Haydarova tritt gegen die Japanerin Mitsuki Kondo an.

-52 kg: Sita Qadamboyeva trifft auf die Siegerin des Kampfes zwischen Meruyert Sarsenova aus Kasachstan und Touki Sengdake aus Laos.

-57 kg: Die erste Gegnerin von Shukurjon Aminova ist Janar Joldosheva aus Kirgisistan.

-63 kg: Marjona Nurulloyeva kämpft gegen Kim Ji He aus Nordkorea.

-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva tritt gegen Fabiha Busra aus Bangladesch an.

-78 kg: Barchinoy Qodirova geht gegen Obonika Hassan aus Bangladesch auf die Matte.

+78 kg: Umida Nig‘matova beginnt das Turnier mit einem Kampf gegen die Japanerin Miki Mukunoki.

Jetzt beginnt der eigentliche Kampf

Die Auslosung ist erfolgt, die Gegner stehen fest. Jetzt richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Matte.

Usbekische Judoka wissen, dass jeder Kampf bei den Asienspielen auf dem Weg zur Medaille von entscheidender Bedeutung ist. Während einige Athleten direkt gegen einen festen Gegner starten, wird der erste Gegner anderer erst durch das Ergebnis eines vorherigen Duells bestimmt.

Auf der Matte entscheiden jedoch nicht die Auslosung, sondern die Vorbereitung, die Taktik und jede einzelne Bewegung des Athleten.

Daher wird erwartet, dass die ab morgen beginnenden Judo-Wettbewerbe eines der spannendsten Kapitel der Asienspiele für die usbekische Delegation aufschlagen.

Die usbekischen Judoka betreten die Matte. Jetzt ist es Zeit, um Ergebnisse zu kämpfen.

AsienspieleUsbekisches NationalteamJudoKampfsportAsien
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lasha Gudjedjiani offiziell zum Cheftrainer der usbekischen Judo-Nationalmannschaft ernanntLasha Gudjedjiani offiziell zum Cheftrainer der usbekischen Judo-Nationalmannschaft ernannt13 September 09:20Absoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den AsienspielenAbsoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den Asienspielen24 September 17:21Start in Nagoya-2026: Kasachstan mit 4 Goldmedaillen, Usbekistan holt erste Karate-MedailleStart in Nagoya-2026: Kasachstan mit 4 Goldmedaillen, Usbekistan holt erste Karate-Medaille21 September 08:08Usbekische Judokas starten mit Medaillensegen in den ersten TagUsbekische Judokas starten mit Medaillensegen in den ersten Tag9 Mai 10:40Diyora Keldiyorova kehrt auf die Tatami zurück: Datum und Turnier stehen festDiyora Keldiyorova kehrt auf die Tatami zurück: Datum und Turnier stehen festHeute 17:24Erneute Transfersperre für Bunyodkor: Auch die Akademie betroffenErneute Transfersperre für Bunyodkor: Auch die Akademie betroffenHeute 17:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov