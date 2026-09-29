Opera Browser führt kostenlose eSIM-Funktion für Android ein

Opera Software hat eine neue Funktion in seinen mobilen Browser für Android-Geräte integriert, die es einfacher macht, auf Auslandsreisen in Verbindung zu bleiben. Laut ixbt.com können Nutzer nun 3 GB mobiles Internet über eine kostenlose eSIM erhalten, ohne die physische SIM-Karte wechseln zu müssen. Dies berichtet Ixbt.com nachrichten.

Diese neue Funktion zielt darauf ab, Reisenden Komfort zu bieten, wobei das bereitgestellte Internet-Datenvolumen nicht nur im Browser, sondern in allen anderen Apps auf dem Smartphone voll funktionsfähig ist. Die eSIM-Einstellungen können direkt in der Opera-App vorgenommen werden, was das Herunterladen zusätzlicher Software überflüssig macht.

Bedingungen und Gültigkeitsdauer

Das im Rahmen des Programms bereitgestellte 3 GB kostenlose Internetpaket ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung drei Tage lang gültig. Sobald der festgelegte Zeitraum oder das Limit erreicht ist, können Nutzer je nach Bedarf kostenpflichtige Pakete mit 3, 5 oder 10 GB buchen. Die Preise variieren je nach Land, in dem sich der Nutzer befindet.

In der aktuellen Phase steht das kostenlose Datenvolumen nur Nutzern in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den VAE, Brasilien, den Niederlanden, Schweden, Norwegen und Polen zur Verfügung. Gleichzeitig funktioniert die eSIM-Technologie selbst auch in Ländern wie Thailand, Malaysia und Singapur.

Technische Anforderungen und Zukunftspläne

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Smartphone bestimmte technische Anforderungen erfüllen. Insbesondere muss das Gerät mit Android 10 oder neuer laufen, die eSIM-Technologie unterstützen und darf nicht an einen bestimmten Mobilfunkanbieter gebunden (SIM-Lock) sein.

Bisher haben sich die Vertreter von Opera noch nicht dazu geäußert, ob diese nützliche Funktion auch für Apple-Geräte, einschließlich Gadgets mit iOS, geplant ist. Dennoch ermöglicht dies Android-Nutzern eine erhebliche Optimierung der Kommunikationskosten bei Auslandsreisen.