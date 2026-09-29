Der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken hat scharf auf Berichte reagiert, wonach Manchester City hinter der Abwesenheit von Stürmer Erling Haaland bei einer Pressekonferenz stecken soll. Laut VG bezeichnete der Fachmann solche Spekulationen als offene Lüge und betonte, dass sie seinem Ruf als Trainer schaden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Konflikt entstand vor dem Nations-League-Spiel der norwegischen Nationalmannschaft gegen Portugal. Ursprünglich war geplant, dass der Star-Stürmer am Samstag Fragen der Medienvertreter beantwortet. Der Plan wurde jedoch kurzfristig geändert, und anstelle von Erling Haaland nahmen seine Teamkollegen Fredrik Aursnes und Andreas Schjelderup an der Pressekonferenz teil.

Verdächtiges Timing und haltlose Vermutungen

Diese Änderung fiel zeitlich mit der Bekanntgabe des lang erwarteten Gerichtsurteils zu den finanziellen Verstößen von Manchester City zusammen. Dies löste in der Fußballwelt sofort hitzige Diskussionen aus. Viele vermuteten, dass der englische Verein Druck auf die norwegische Nationalmannschaft ausgeübt haben könnte, um seinen Top-Torjäger vor unangenehmen Fragen zu schützen.

Der Cheftrainer wies diese Gerüchte jedoch entschieden zurück und erklärte, dass er weder mit der Führung noch mit dem Trainerstab von Manchester City über Medienangelegenheiten gesprochen habe. Seinen Angaben zufolge fand der letzte Kontakt mit Vertretern des englischen Klubs bezüglich der Medienarbeit statt, als Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselte.

Die klare Haltung des Cheftrainers

Stale Solbakken erklärte, dass er die Entscheidung, den Spieler vom Mediendruck zu befreien, völlig eigenständig getroffen und den Stürmer nicht einmal im Voraus darüber informiert habe. Er betonte, dass solche haltlosen Anschuldigungen den Ruf der Nationalmannschaft und seine persönliche Integrität beschädigen.

«Das ist eine Lüge. Es schadet auch meinem Ruf», kommentierte der norwegische Fachmann verärgert. Er fügte hinzu, dass er stets nach Ehrlichkeit strebe und alles für das Team gebe.

Die professionelle Einstellung auf dem Platz und die Ergebnisse zeigten, dass der Lärm und das Gerede um den Verein die Leistung des Stürmers nicht beeinträchtigt haben. Beim Nations-League-Spiel am Sonntag in Oslo stand Erling Haaland in der Startelf und erzielte sein drittes Tor in der laufenden Länderspielpause.