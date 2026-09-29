Stale Solbakken weist Gerüchte um Erling Haaland und Manchester City zurück

·4·Sport
Stale Solbakken weist Gerüchte um Erling Haaland und Manchester City zurück

Der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken hat scharf auf Berichte reagiert, wonach Manchester City hinter der Abwesenheit von Stürmer Erling Haaland bei einer Pressekonferenz stecken soll. Laut VG bezeichnete der Fachmann solche Spekulationen als offene Lüge und betonte, dass sie seinem Ruf als Trainer schaden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Konflikt entstand vor dem Nations-League-Spiel der norwegischen Nationalmannschaft gegen Portugal. Ursprünglich war geplant, dass der Star-Stürmer am Samstag Fragen der Medienvertreter beantwortet. Der Plan wurde jedoch kurzfristig geändert, und anstelle von Erling Haaland nahmen seine Teamkollegen Fredrik Aursnes und Andreas Schjelderup an der Pressekonferenz teil.

Verdächtiges Timing und haltlose Vermutungen

Diese Änderung fiel zeitlich mit der Bekanntgabe des lang erwarteten Gerichtsurteils zu den finanziellen Verstößen von Manchester City zusammen. Dies löste in der Fußballwelt sofort hitzige Diskussionen aus. Viele vermuteten, dass der englische Verein Druck auf die norwegische Nationalmannschaft ausgeübt haben könnte, um seinen Top-Torjäger vor unangenehmen Fragen zu schützen.

Der Cheftrainer wies diese Gerüchte jedoch entschieden zurück und erklärte, dass er weder mit der Führung noch mit dem Trainerstab von Manchester City über Medienangelegenheiten gesprochen habe. Seinen Angaben zufolge fand der letzte Kontakt mit Vertretern des englischen Klubs bezüglich der Medienarbeit statt, als Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselte.

Die klare Haltung des Cheftrainers

Stale Solbakken erklärte, dass er die Entscheidung, den Spieler vom Mediendruck zu befreien, völlig eigenständig getroffen und den Stürmer nicht einmal im Voraus darüber informiert habe. Er betonte, dass solche haltlosen Anschuldigungen den Ruf der Nationalmannschaft und seine persönliche Integrität beschädigen.

«Das ist eine Lüge. Es schadet auch meinem Ruf», kommentierte der norwegische Fachmann verärgert. Er fügte hinzu, dass er stets nach Ehrlichkeit strebe und alles für das Team gebe.

Die professionelle Einstellung auf dem Platz und die Ergebnisse zeigten, dass der Lärm und das Gerede um den Verein die Leistung des Stürmers nicht beeinträchtigt haben. Beim Nations-League-Spiel am Sonntag in Oslo stand Erling Haaland in der Startelf und erzielte sein drittes Tor in der laufenden Länderspielpause.

Stale SolbakkenErling HaalandManchester CityNorwegenNations League
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Stale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester CityStale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester City15 September 17:31Erling Haalands einzigartiger Instinkt: Norwegens Trainer lobt den StürmerErling Haalands einzigartiger Instinkt: Norwegens Trainer lobt den Stürmer25 September 13:15Stale Solbakken besorgt über die körperliche Verfassung von Erling HaalandStale Solbakken besorgt über die körperliche Verfassung von Erling Haaland25 September 12:34Stale Solbakken schützt Erling Haaland vor FinanzskandalenStale Solbakken schützt Erling Haaland vor Finanzskandalen27 September 17:31Erling Haaland wegen Finanzskandal um Manchester City von Pressekonferenz abgezogenErling Haaland wegen Finanzskandal um Manchester City von Pressekonferenz abgezogen26 September 01:10Brian Riemer: Erling Haaland ist der beste Stürmer der WeltBrian Riemer: Erling Haaland ist der beste Stürmer der Welt25 September 16:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov