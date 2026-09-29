Italiens Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich auf WM-Qualifikations-Play-offs vor

Die italienische Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich auf ihre ersten Spiele in den WM-Qualifikations-Play-offs für das Turnier in Brasilien vor. Nachdem sie in ihrer Qualifikationsgruppe hinter Dänemark den zweiten Platz belegt und die direkte Qualifikation verpasst haben, muss die Mannschaft von Andrea Sonchin nun den Umweg über die Play-offs gehen, um sich ein Ticket für die Weltmeisterschaft zu sichern. Die bevorstehenden Aufgaben und Kaderveränderungen stehen im Fokus der Fans. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es wurde bekannt gegeben, dass die italienische Nationalmannschaft in der ersten Play-off-Runde auf Belarus trifft, das derzeit auf Platz 52 der FIFA-Weltrangliste steht. Das Hinspiel dieses Duells findet am 9. Oktober im David-Petriashvili-Stadion in Tiflis, Georgien, statt, das als neutraler Austragungsort dient. Das Rückspiel wird am 13. Oktober im Artemio-Franchi-Stadion in Florenz ausgetragen. Das Spiel wurde nach Tiflis verlegt, da der belarussische Fußballverband seit 2022 gezwungen ist, seine Heimspiele auf neutralem Boden auszutragen.

Erfahrene Spielerinnen kehren in den Kader zurück

Cheftrainer Andrea Sonchin hat für das Trainingslager in Coverciano vor diesen Spielen 28 Spielerinnen nominiert. Besonders bemerkenswert ist die Rückkehr von Martina Rosucci und Annamaria Serturini nach langer Pause. Annamaria Serturini kehrt erstmals nach einer schweren Knieverletzung – einem Kreuzbandriss – in den Kader zurück. Auch Astrid Gilardi und Elisa Polli wurden in die Nationalmannschaft berufen.

Nach Angaben des italienischen Fußballverbandes wird die Mannschaft bis zum 7. Oktober im Federal Technical Center in Coverciano trainieren, bevor sie in die georgische Hauptstadt reist. Am Morgen des 10. Oktober kehren die Spielerinnen nach Florenz zurück, um die Vorbereitungen auf das Rückspiel im Artemio-Franchi-Stadion fortzusetzen. Diese Arena war für die Italienerinnen schon immer ein gutes Pflaster, da dort in der Vergangenheit bereits wichtige Siege gegen Portugal und Israel errungen wurden.

Entscheidende Phasen stehen bevor

Sollte die italienische Nationalmannschaft die Hürde Belarus erfolgreich meistern, trifft sie Anfang Dezember im entscheidenden Spiel auf den Sieger des Play-offs zwischen Finnland und Serbien. 32 europäische Nationalmannschaften kämpfen um die letzten sieben Plätze für die erste Weltmeisterschaft in Südamerika sowie einen Platz in den interkontinentalen Play-offs. Bemerkenswert ist, dass bei dieser Weltmeisterschaft im Gegensatz zur Gruppenphase das VAR-System zum Einsatz kommt.

Der erweiterte Kader der italienischen Nationalmannschaft für dieses Trainingslager besteht aus folgenden Spielerinnen: