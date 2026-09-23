Alle Ergebnisse der 7. Runde der 46. Schacholympiade: Ein historischer Tag für die usbekischen Teams

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Alle Ergebnisse der 7. Runde der 46. Schacholympiade: Ein historischer Tag für die usbekischen Teams

Bei der 46. Schacholympiade in Samarkand erreichte der Wettbewerb seinen Höhepunkt: Die 7. Runde, eine der wichtigsten und intensivsten Phasen des Turniers, wurde vollständig abgeschlossen. Dieser Tag wird mit Ergebnissen, die in die Geschichte des usbekischen Schachs eingehen werden, in Erinnerung bleiben. Unsere führende Herrenmannschaft (Usbekistan-1) besiegte den Hauptkonkurrenten, die mächtige chinesische Auswahl, mit 3:1: Am ersten Brett besiegte Nodirbek Abdusattorov den amtierenden Weltmeister Ding Liren mit einem souveränen Sieg, während Nodirbek Yakubboyev am dritten Brett den erfahrenen Yu Yangyi bezwang. Javohir Sindarov und Muhiddin Madaminov sicherten mit ihren Remis den Gesamtsieg.

Erfreulicherweise erreichte unsere zweite Herrenmannschaft (Usbekistan-2) ein hart umkämpftes 2:2-Unentschieden gegen das starke französische Team um den Schach-Superstar Maxime Vachier-Lagrave: Jahongir Vahidov, Abdimalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov und Ortiq Nigmatov hielten tapfer gegen die französischen Großmeister stand. Unsere dritte Herrenmannschaft (Usbekistan-3) besiegte Südafrika mit 3:1. Auch bei den Damen erzielten unsere Teams glänzende Ergebnisse: Unser erstes Damenteam (Usbekistan-1) deklassierte Slowenien mit 3,5:0,5, während Usbekistan-2 einen wichtigen 3:1-Sieg gegen Tadschikistan errang; lediglich unser drittes Damenteam musste sich gegen Peru geschlagen geben (0,5:3,5).

Wie haben die Niederlage Chinas und das Remis gegen Frankreich die Turniertabelle verändert? Wie nah bringen die Siege von Abdusattorov und Hamdamova unsere Teams an das Podium?

„Sieg von Abdusattorov, 2:2 gegen Frankreich und der Lauf der Damen“: Die 5 wichtigsten Punkte der 7. Runde

In Samarkand Die wichtigsten Fakten und Kennzahlen der 7. Runde:

  • Der 3:1-Sieg gegen China: Unser Hauptteam besiegte den stärksten Rivalen dank der Siege von Nodirbek Abdusattorov (1:0 gegen Ding Liren) und Nodirbek Yakubboyev;

  • Der Mut von Usbekistan-2 gegen Frankreich: Unsere jungen und erfahrenen Spieler erreichten an allen 4 Brettern ein Remis gegen das favorisierte französische Team um Maxime Vachier-Lagrave und sicherten so das 2:2;

  • Der souveräne Schritt von Usbekistan-3: Unsere dritte Herrenmannschaft feierte einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Südafrika;

  • Ein 3,5:0,5-Triumph unseres Damenteams: Die glänzenden Erfolge von Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova und Guldona Karimova ließen Slowenien keine Chance;

  • Sieg der Damen von Usbekistan-2 gegen Tadschikistan: Mit einem 3:1-Sieg gegen die Nachbarrepublik wurden auch in der Damenklasse wichtige Punkte gesammelt.

46. Schacholympiade: Protokoll aller offiziellen Partien der 7. Runde

Analyse der vollständigen Ergebnisse der Herren- und Damenteams in Samarkand:

Wettbewerbskategorie und Teams

Einzelergebnisse nach Brettern

Endstand

Kommentar und Bedeutung

Herren: Usbekistan-1 — China

Abdusattorov 1:0 Ding Liren

Sindarov 0,5:0,5 Yi Wei

Yakubboyev 1:0 Yu Yangyi

Madaminov 0,5:0,5 Xu Xiangyu

3 : 1

Amtierender Weltmeister geschlagen, China deklassiert

Herren: Usbekistan-2 — Frankreich

Vahidov 0,5:0,5 Vachier-Lagrave

Abdisalimov 0,5:0,5 Lagarde

Suyarov 0,5:0,5 Maurizzi

Nigmatov 0,5:0,5 Mussard

2 : 2

Heldhaftes Remis gegen Favorit Frankreich

Herren: Usbekistan-3 — Südafrika

Saydaliyev 1:0 Karsten

Rahmatullayev 0,5:0,5 Levitan

Abdurahmonov 0,5:0,5 Mango

Omonov 1:0 Mnyasta

3 : 1

Wichtiger und stabiler Sieg der dritten Mannschaft

Damen: Usbekistan-1 — Slowenien

Hamdamova 1:0 Unuk

Tohirjonova 1:0 Urx

Imomqo‘ziyeva 0,5:0,5 Beber

Karimova 1:0 Mixelich

3,5 : 0,5

Großer Sieg gegen ein starkes europäisches Team

Damen: Usbekistan-2 — Tadschikistan

Yakubboyeva 0,5:0,5 Nasriddinzoda

Malikova 0,5:0,5 Antonova

Halilova 1:0 Mahmudova

Mashabova 0:1 Mansurova

3 : 1

Wichtiger Punkt im regionalen Duell

Damen: Usbekistan-3 — Peru

Aktamova 0:1 Kori

Bobomurodova 0:1 Salas

Ahmedova 0:1 Contreras

Shahzodova 0,5:0,5 Hilario

0,5 : 3,5

Dritte Mannschaft unterliegt erfahrenen Peruanern

Schachexpertise und Analyse: Warum wurde die 7. Runde zum Triumph für Usbekistan?

Fazit internationaler Experten und Großmeister:

  • Der „Brett 1“-Faktor und die Niederlage von Ding Liren: Nodirbek Abdusattorovs Sieg über den Weltmeister brachte nicht nur Punkte, sondern versetzte das gegnerische Team in einen psychologischen Schockzustand; der parallele Sieg von Nodirbek Yakubboyev zwang China zur Kapitulation;

  • Strategischer Mut von Usbekistan-2: Das französische Team gilt als einer der Top-Favoriten auf die Medaillen; Jahongir Vahidovs Remis gegen den Weltklasse-Spieler Vachier-Lagrave und die Punkteteilungen unserer drei anderen jungen Schachspieler zeigen, dass die usbekische Talentschmiede mit jedem Giganten der Welt mithalten kann;

  • Der mutige Weg unseres Damenteams zu den Medaillen: Der 3,5:0,5-Sieg unseres Damenteams um Afruza Hamdamova und Gulruhbegim Tohirjonova gegen Slowenien beweist, dass sie nun ebenfalls zu den Favoriten im Kampf um die Olympiamedaillen zählen;

  • Der Samarkand-Faktor und das Fundament für den Titel: Der erfolgreiche Sieg unseres Hauptteams gegen China nach der 7. Runde hat die Chancen, den Olympiapokal in Usbekistan zu behalten, maximal erhöht.

Die Duelle der 7. Runde in Samarkand haben erneut bewiesen, dass das usbekische Schach heute eine der stärksten intellektuellen Kräfte der Welt ist.

Glauben Sie, dass der 3:1-Sieg unseres Herren-Hauptteams gegen China sie zum Olympiasieg führen wird? Welcher Spieler unseres zweiten Teams, das Frankreich stoppte, oder unseres Damenteams, das 3,5 Punkte holte, hat Sie am meisten beeindruckt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Glückwünsche in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über unseren nationalen Stolz mit allen Schachfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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