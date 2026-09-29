1-Zoll-externe Kamera für Huawei Mate 90 Pro Max getestet

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1-Zoll-externe Kamera für Huawei Mate 90 Pro Max getestet

Huawei hat die Funktionsweise eines einzigartigen externen Kameramoduls demonstriert, das für sein kommendes Flaggschiff, das Huawei Mate 90 Pro Max, entwickelt wurde. Laut ixbt.com ist dieses neue Gerät kein einfaches Zusatzobjektiv, sondern ein vollwertiges, unabhängiges Bildgebungssystem, das die Smartphone-Fähigkeiten auf ein völlig neues Niveau hebt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Das neue externe Modul verfügt über einen großen 1-Zoll-Sensor, der auf eine Bildqualität auf Profi-Niveau abzielt. Dieser Ansatz umgeht traditionelle Einschränkungen der mobilen Fotografie und ermöglicht die Kombination von Kompaktkamera-Leistung mit fortschrittlichen Smartphone-Funktionen.

Fähigkeiten und technische Spezifikationen

Das optische System des externen Geräts ist ebenfalls bemerkenswert. Das Modul ist mit einem Objektiv ausgestattet, das einen weiten Brennweitenbereich von 24–240 mm abdeckt. Zudem bietet das System einen 10-fachen optischen Zoom sowie einen 100-fachen digitalen Zoom, was hochauflösende Aufnahmen von weit entfernten Objekten ermöglicht.

Das Hauptmerkmal ist, dass dieses Modul nicht die internen Kameras des Smartphones nutzt. Das Huawei Mate 90 Pro Max dient hier lediglich als Befestigungsmechanismus, Display, Betriebssystem und Rechenplattform.

Steuerung und Zukunftsaussichten

Die Steuerung des Moduls erfolgt direkt über den Smartphone-Bildschirm und die native Kamera-App. Dies bietet dem Nutzer den Komfort, mit professioneller Ausrüstung über eine vertraute Benutzeroberfläche ohne komplexe zusätzliche Einstellungen zu arbeiten.

Experten betonen, dass der Hauptunterschied zwischen diesem Gerät und herkömmlichen Tele-Vorsätzen in seiner vollständigen Autonomie liegt. Der gesamte Komplex, vom Sensor bis zum Objektiv, fungiert als eigenständiges Fotosystem. Theoretisch könnte eine solche Kamera mit entsprechenden Halterungen und Schnittstellen auch an andere Smartphone-Modelle angepasst werden.

Den neuesten Informationen zur Produktpräsentation zufolge ist die offizielle Vorstellung der Huawei Mate 90-Serie für den 1. Oktober um 10:00 Uhr Pekinger Zeit geplant. Der Verkauf der neuen Geräte beginnt offiziell am selben Tag um 12:08 Uhr.

HuaweiMate 90 Pro MaxMobile KameraTechnologieGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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