Rentnerin in Kasachstan wegen Verbreitung von Gerüchten über ihre Nachbarin zu Geldstrafe verurteilt

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Rentnerin in Kasachstan wegen Verbreitung von Gerüchten über ihre Nachbarin zu Geldstrafe verurteilt

In der kasachischen Stadt Qaraghandy wurde eine 66-jährige Rentnerin gerichtlich zur Verantwortung gezogen, weil sie falsche Informationen über ihre 34-jährige Nachbarin verbreitet hatte. Dies berichtete Stan.kz .

Wie bekannt wurde, wandte sich die 34-jährige Frau an die Polizei und beschwerte sich darüber, dass ihre Nachbarin regelmäßig falsche und rufschädigende Informationen über sie verbreite.

Der zuständige Polizeibeamte untersuchte die Beschwerde und befragte die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Mehrere Nachbarn bestätigten, dass verschiedene Gerüchte über die Frau kursierten und dass diese von der 66-jährigen Nachbarin stammten.

Die Rentnerin wurde später auf die Polizeiwache gebracht und gab zu, Gerüchte über ihre Nachbarin verbreitet zu haben. Der Fall wurde an das Gericht weitergeleitet.

Vor Gericht wurde festgestellt, dass die Rentnerin die falsche Behauptung verbreitet hatte, das Kind der Nachbarin stamme nicht von deren Ehemann. Diese Aussagen wurden als verleumderische Informationen eingestuft, die die Ehre und Würde der Frau verletzen.

Das Gericht befand die Rentnerin der Verleumdung für schuldig und verhängte zunächst eine Geldstrafe in Höhe von 160 monatlichen Berechnungsindizes, was 692.000 Tenge entspricht. Da sie jedoch zum ersten Mal straffällig wurde und das Rentenalter erreicht hat, wurden diese Umstände strafmildernd berücksichtigt.

Infolgedessen wurde die Geldstrafe um 30 Prozent auf 484.400 Tenge reduziert. Das Gerichtsurteil ist rechtskräftig.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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