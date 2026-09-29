Usbekische Boxer gewinnen 17 Medaillen in China

Die Mitglieder der usbekischen Box-Nationalmannschaft haben ihr internationales gemeinsames Trainingslager in China mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen. Während des Trainingslagers, das vom 14. bis 29. September im Autonomen Gebiet Xinjiang stattfand, haben unsere Boxer 17 Medaillen beim 4. internationalen „Belt and Road“-Turnier gewonnen.

Unsere Vertreter beendeten den Wettbewerb mit 7 Gold-, 4 Silber- und 6 Bronzemedaillen. Das Trainingslager in China war reich an Medaillen.

Für die

usbekischen Boxer war das Trainingslager in Xinjiang nicht nur ein Vorbereitungsprozess, sondern auch ein Ort, um ihre Fähigkeiten auf internationaler Ebene zu testen.

Neben dem Training nahmen die Mitglieder der Nationalmannschaft am 4. internationalen „Belt and Road“-Turnier teil und belegten in verschiedenen Gewichtsklassen Medaillenränge.

Das beste Ergebnis war — 7 Goldmedaillen. Die Goldmedaillengewinner

Die Boxer, die Usbekistan würdig vertraten und den Meistertitel gewannen, sind:

-50 kg:

Shodiyor Meliqo‘ziyev; -60 kg:

Shohrux Abdumalikov; -65 kg:

Madiyar Daniyarov; -90 kg:

Ruslan Sharipboyev; +90 kg:

Madiyar Saydrahimov; -51 kg:

Zilolaxon Yusufova; -80 kg:

Ruxshona Parpiyeva. Somit beendeten sieben unserer Boxer den Wettbewerb als Erstplatzierte in ihren jeweiligen Gewichtsklassen.

Vier weitere Boxer gewannen Silbermedaillen.

Vier weitere Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft erreichten das Finale und wurden mit Silbermedaillen ausgezeichnet.

Sie sind:

-65 kg:

Adhamjon Muxiddinov; -75 kg:

Safarmurod Allaberganov; +90 kg:

Shaxzod Polvonov; +80 kg:

Sobiraxon Shohobiddinova. Dieses Ergebnis fügte dem Medaillenspiegel der usbekischen Vertreter vier weitere Auszeichnungen hinzu.

Auch sechs Bronzemedaillen.

Sechs weitere usbekische Boxer belegten den dritten Platz auf dem Podium.

Bronzemedaillengewinner:

-50 kg:

Amirbek Ismoilov; -70 kg:

Abdulaziz Jo‘raqulov; +90 kg:

Ozodbek Aliyev; -48 kg:

Jasmin Tohirova; -65 kg:

Sevinch Xurramova; -75 kg:

Aysanem Saruarova. Somit beendeten die usbekischen Boxer das Turnier in China mit insgesamt

17 Medaillen. Das Trainerteam der Nationalmannschaft Das Trainingslager und die Teilnahme am Wettbewerb in China wurden vom Trainerstab geleitet, bestehend aus Ramz Axmedov, Yusufjon Tursunov, Ikrom Berdiyev, Ozod Xasanov, Baxodirjon Nuriddinov und Rustam Abilov.

Asliddin Abdualimov nahm ebenfalls als Kampfrichter am Turnier teil.

7 Goldmedaillen und insgesamt 17 Medaillen – ein wichtiges Ergebnis des Trainingslagers.

Die Ergebnisse des gemeinsamen Trainingslagers in Xinjiang bereicherten die Erfolgsbilanz der usbekischen Boxschule auf internationaler Ebene.

7 Gold-, 4 Silber- und 6 Bronzemedaillen – insgesamt 17 Medaillen.

Das Wichtigste ist, dass die Boxer ihre Wettkampferfahrung erweitern und ihre Stärke im internationalen Wettbewerbsumfeld testen konnten. Die in China gesammelten Erfahrungen werden für die kommenden Turniere der Nationalmannschaft von großer Bedeutung sein.

Das 16-tägige Trainingslager in Xinjiang endete für das usbekische Boxen mit einem solch produktiven Ergebnis.

Eng muhimi, bokschilar musobaqa tajribasini boyitib, xalqaro raqobat muhitida o‘z kuchini sinab ko‘rdi. Endi Xitoydagi yig‘in va “Belt and Road” turnirida orttirilgan tajriba terma jamoaning keyingi musobaqalarida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

O‘zbekiston boksi uchun Sinszyandagi 16 kunlik yig‘in ana shunday sermahsul natija bilan yakunlandi.