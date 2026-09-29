Vier unserer Boxer steigen für das Finale in den Ring: Kampfzeiten stehen fest

Bei den Asienspielen in Aichi und Nagoya haben die Boxwettkämpfe die entscheidende Phase erreicht. Morgen werden vier Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft in den Ring steigen, um sich ein Ticket für das Finale zu sichern.

Bemerkenswert ist, dass alle usbekischen Faustkämpfer weiterhin in ihren jeweiligen Gewichtsklassen um Medaillen kämpfen. Nun stehen ihnen die wichtigsten Kämpfe bevor, die über den Einzug ins Finale entscheiden.

Alle Kämpfe ab 09:00 Uhr Taschkenter Zeit beginnen.

Als Erste Feruza Kazakova steigt in den Ring

Die Vertreterin Usbekistans in der Gewichtsklasse bis 51 kg, Feruza Kazakova, kämpft um den Finaleinzug gegen die chinesische Vertreterin Wu Yu. Ihr Halbfinalkampf ist für

09:00 Uhr Taschkenter Zeit angesetzt.

Für Kazakova wird dieser Kampf einer der wichtigsten im Turnier sein. Ein Sieg gibt ihr die Chance, im Finale um die Goldmedaille zu kämpfen.

Sitora Turdibekova erwartet ein Kampf gegen eine Olympiasiegerin

In einem weiteren spannenden Halbfinale der Gewichtsklasse bis 60 kg Sitora Turdibekova steigt in den Ring.

Ihre Gegnerin ist die Vertreterin von Chinesisch Taipeh, Lin Yu-Ting.

Der Kampf 09:30 Uhr ist für geplant.

Für Turdibekova ist dieses Duell entscheidend auf dem Weg ins Finale. Nun wird die usbekische Boxerin ihre Fähigkeiten gegen eine starke Gegnerin unter Beweis stellen.

Shavkatjon Boltayev gegen den Vertreter Kasachstans

In der Gewichtsklasse bis 70 kg Shavkatjon Boltayev steigt für das Finale in den Ring.

Sein Gegner im Halbfinale ist der kasachische Vertreter Torexan Sabirxan. Dieser Kampf

beginnt um 11:00 Uhr. Das Duell zwischen den beiden Boxern ist von besonderer Bedeutung, da es über das Finalticket entscheidet. Boltayevs Hauptaufgabe ist es, den Kampf siegreich zu beenden und sich das Recht zu sichern, um den Hauptpreis der Asienspiele zu kämpfen.

To‘rabek Xabibullayevs Gegner ist der Vertreter Indiens

Im vierten Halbfinalkampf des Tagesprogramms

steigt To‘rabek Xabibullayev in der Gewichtsklasse bis 90 kg in den Ring.

Sein Gegner ist der Vertreter Indiens, Kapil Pokhariya. Der Kampf ist für

11:30 Uhr angesetzt. Sollte auch Xabibullayev gewinnen, zieht er ins Finale ein und hat die Chance, um Gold zu kämpfen.

Die morgigen Kämpfe – ein wichtiger Tag für usbekische Boxer

Somit steigen morgen bei den Aichi-Nagoya-2026 Asienspielen vier usbekische Boxer in den Ring, um sich für das Finale zu qualifizieren.

Gewichtsklasse

Usbekischer Vertreter Gegner Zeit -51 kg Feruza Kazakova Wu Yu (China) 09:00 -60 kg Sitora Turdibekova Lin Yu-Ting (Chinesisch Taipeh) 09:30 -70 kg Shavkatjon Boltayev Torexan Sabirxan (Kasachstan) 11:00 -90 kg To‘rabek Xabibullayev Kapil Pokhariya (Indien) 11:30 Alle Zeiten sind in Taschkenter Zeit angegeben.

Jeder Kampf ist nun eine neue Prüfung für die usbekischen Boxer. Nach den vier Duellen vor dem Finale werden die Ergebnisse im Ring bestimmen, wer um die Goldmedaille kämpft.

Für die usbekischen Boxfans richtet sich der Blick morgen erneut auf die Ringe in Aichi und Nagoya.

O‘zbekistonlik boks muxlislari uchun esa ertangi kun yana bir bor diqqatni Aichi va Nagoya ringlariga qaratadi.