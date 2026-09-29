Vivo X500 Pro Smartphone auf dem chinesischen Markt erschienen

Laut Ixbt.com hat Vivo offiziell den Verkauf seines neuen Flaggschiff-Geräts, des Vivo X500 Pro, auf dem chinesischen Markt gestartet. Dieses fortschrittliche Gadget richtet sich an Nutzer, die moderne Technologien und hohe Leistung suchen, und zeichnet sich dadurch aus, dass es als weltweit erstes Gerät mit dem neuesten Prozessor und fortschrittlichen optischen Systemen ausgestattet ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dem Bericht zufolge basiert das neue Gerät als weltweit erstes auf dem Flaggschiff-System-on-Chip Dimensity 9600 Pro. Dieser Prozessor ermöglicht es dem Smartphone, selbst anspruchsvollste Aufgaben mühelos zu bewältigen und gleichzeitig Energieeffizienz zu gewährleisten.

Preise und Speichervarianten

Der Einstiegspreis des Vivo X500 Pro Modells auf dem chinesischen Markt liegt bei 6499 Yuan. Dieser Preis gilt für die Basisversion mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Für Nutzer, die maximale Leistung wünschen, ist eine Top-Konfiguration mit 16 GB RAM und 1 TB internem Speicher für 8999 Yuan erhältlich.

Display und visuelle Möglichkeiten

Das Smartphone verfügt über einen 6,36-Zoll-Bildschirm, der auf dem Q11-Lumineszenzmaterial von BOE basiert. Die LTPO 8T-Technologie unterstützt eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz, eine minimale Hardware-Helligkeit von 1 Nit sowie Dolby Vision, HDR10+ und 2.0 zirkulare Lichtpolarisation.

Auch bei den optischen Fähigkeiten erzielt das Gerät Spitzenwerte. Die Zeiss Ultra Dynamic Hauptkamera nutzt die VCS 4.0-Technologie und eine Zeiss T*-Beschichtung. Zudem ist es das erste Gerät mit dem BlueTouch 900 Sensor, der einen Dynamikumfang von bis zu 17 EV bietet. Das Kamerasystem verwendet ein Zeiss APO Super-Teleobjektiv mit einem Blueprint x Sony LYTIA 610 Sensor und einer Brennweite von 85 mm.

Ausgestattet mit einer leistungsstarken Stromversorgung verfügt das Vivo X500 Pro über einen 6510 mAh Akku. Der Akku unterstützt 90 W kabelgebundenes und 40 W kabelloses Schnellladen. Das Gerät wird in vier Farbvarianten angeboten.