Der zweite Wettkampftag des internationalen Turniers World Taekwondo President’s Cup — Asia im pakistanischen Lahore verlief für die usbekische Nationalmannschaft erfolgreich. Laut dem Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees kamen am intensiven Programm des 19. August eine weitere Gold- und eine Silbermedaille zur Bilanz des Teams hinzu.

Gold und Silber: Die Helden des zweiten Tages

Unser erfahrener Taekwondo-Athlet Jasurbek Jaysunov besiegte in der Gewichtsklasse bis 80 kg alle seine Gegner nacheinander und sicherte sich den Hauptpreis des Turniers — die Goldmedaille. Im Frauenwettbewerb erreichte Ozoda Sobirjonova in der Klasse bis 67 kg erfolgreich das Finale und gewann Silber.

World Taekwondo President’s Cup — Asia: Ergebnisse des 2. Tages

Gewichtsklasse Athlet (Usbekistan) Ergebnis -80 kg Jasurbek Jaysunov Goldmedaille (Turniersieger) -67 kg Ozoda Sobirjonova Silbermedaille (Finalistin) Ergebnis des 1. Tages Teammitglieder 4 Medaillen waren bereits gewonnen Gesamtbilanz nach zwei Tagen Usbekische Delegation 6 Medaillen (1 Goldmedaille, die Reihe der Medaillengewinner wächst)

Wertvoller Sieg für die Olympia-Rangliste

Dieses prestigeträchtige Turnier der Kategorie G-3 Asian President’s Cup-Titel von Jasurbek Jaysunov und Ozoda Sobirjonovas Silbermedaille bescherten unseren Athleten wichtige Punkte in der Weltrangliste und der Olympia-Rangliste. Wir erinnern daran, dass Usbekistans Vertreter bereits am ersten Turniertag vier Medaillen gewonnen hatten.

Glauben Sie, dass Jasurbek Jaysunov und die übrigen Mitglieder unserer Nationalmannschaft bei den kommenden großen Turnieren ebenfalls konstant starke Goldmedaillen-Ergebnisse erzielen können?

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