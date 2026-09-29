Google schaltet Google Assistant auf Android endgültig ab

Google hat die entscheidende Phase der schrittweisen Einstellung des Sprachassistenten Google Assistant auf dem Android-Betriebssystem eingeleitet. Diese Änderung stößt bei vielen Nutzern auf Kritik, da die Möglichkeit, den Wechsel zur KI Gemini abzulehnen und zum alten Assistenten zurückzukehren, vollständig entfernt wurde. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut der Publikation Ixbt.com hatte das Unternehmen bereits zuvor angekündigt, den Support für diesen Dienst offiziell einzustellen. Die aktive Phase des Prozesses wurde seit Anfang September in großem Umfang spürbar und betrifft nun immer mehr Gerätebesitzer.

Nutzerunzufriedenheit und neue Einschränkungen

Die Entfernung der Google Assistant-Funktionen wurde auch von Besitzern von Pixel- und Samsung-Smartphones bestätigt. Nutzer beklagen, dass die Schaltfläche zur Rückkehr zum vorherigen Assistenten aus den Einstellungen verschwunden ist.

Interessanterweise funktioniert die Google Assistant-App als Besonderheit der Übergangsphase auf iPhone-Geräten vorerst weiter. Dies zeigt, dass das Unternehmen die Komponenten schrittweise und nicht auf einmal abschaltet.

Unterschiede in den Fähigkeiten von Gemini und Assistant

Google bewirbt die KI Gemini aktiv als sein neues Flaggschiff-Produkt. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Diensten gibt.

Experten und Nutzer stellen fest, dass Gemini bei der Kommunikation und der Ausführung komplexer Anfragen deutlich überlegen ist. Gleichzeitig war der alte Google Assistant bei der Steuerung von Geräten, Smart-Home-Systemen und anderen Google-Diensten deutlich komfortabler und tiefer integriert.

Gerade der Verlust der gewohnten Steuerungsmöglichkeiten für Haushaltsgeräte löst eine Welle potenzieller Unzufriedenheit unter Internetnutzern aus. Ob das Unternehmen diese Mängel beheben oder auf Nutzerwunsch neue Lösungen anbieten wird, bleibt vorerst unklar.