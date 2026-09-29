Mauricio Pochettino äußert sich scharf zum Fall Manchester City

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Mauricio Pochettino äußert sich scharf zum Fall Manchester City

Der Cheftrainer der US-Nationalmannschaft, Mauricio Pochettino, betonte, dass die finanziellen Verstöße von Manchester City die Prinzipien der Fairness in der englischen Premier League untergraben haben. Laut Ixbt.com und ausländischen Medien erklärte der erfahrene Trainer, dass die Verstöße gegen die Finanzregeln den sportlichen Wettbewerb seit über einem Jahrzehnt überschatten und keine Strafe den entstandenen Schaden vollständig wiedergutmachen könne. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Aktuelle Berichte bestätigten, dass Manchester City in 114 von 115 Anklagepunkten bezüglich der Finanzregeln der Premier League zwischen 2009 und 2018 für schuldig befunden wurde. In diesem Neunjahreszeitraum gewann der Verein aus Manchester drei Meistertitel, den FA Cup sowie dreimal den Ligapokal. Die glanzvollen Momente jener Ära, einschließlich der dramatischen Tore von Sergio Agüero, werden nun von der Öffentlichkeit und Experten ernsthaft in Frage gestellt.

Finanzielle Einschränkungen und ungleicher Wettbewerb

Pochettino erinnerte an die finanziellen Einschränkungen während seiner Zeit als Trainer von Tottenham. Seinen Worten nach verpflichtete der Verein 18 Monate lang keinen einzigen Spieler, um den Bau des neuen Stadions zu finanzieren, und arbeitete unter strenger Sparsamkeit. Dennoch belegte Tottenham in der Saison 2017/18 den dritten Platz und im Jahr zuvor den zweiten Platz hinter Chelsea, denen ebenfalls Verstöße gegen Finanzregeln vorgeworfen werden.

Der argentinische Trainer, der sich vor dem Spiel der US-Nationalmannschaft gegen Chile über einen Dolmetscher äußerte, zeigte sich überrascht, dass derart umfangreiche Verstöße den Aufsichtsbehörden so lange verborgen blieben. „Wenn man in 114 von 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen wird, ist es sehr schwer zu verstehen, welche Strafe angemessen wäre, um Gerechtigkeit walten zu lassen“, sagte Pochettino.

Mängel in den Kontrollmechanismen

Er merkte an, dass Vereine wie Nottingham Forest oder Everton für Regelverstöße mit verschiedenen Sanktionen wie Punktabzügen oder Geldstrafen belegt wurden, die Situation um Manchester City jedoch eine völlig andere Wendung genommen habe. Mauricio Pochettino betonte, dass sich die Frage stelle, wo die Aufsichtsbehörden waren, als solche Verstöße begangen wurden.

Der ehemalige Chelsea-Trainer betonte, dass dieser Umstand auch die Erfolge der Vergangenheit überschatte. Seiner Meinung nach habe in den vergangenen Jahren keine echte sportliche Fairness geherrscht, falls sich die Vorwürfe bestätigen sollten, und die Fans seien getäuscht worden. Der Trainer äußerte die Hoffnung, dass dieser Fall dazu beitragen werde, künftig gleiche Bedingungen für alle Vereine zu schaffen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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