Der ehemalige englische Torhüter Joe Hart hat sich zu den finanziellen Unregelmäßigkeiten geäußert, die Manchester City vorgeworfen werden. Im Gespräch mit BBC Radio 5 Live betonte der erfahrene Ex-Profi sein volles Vertrauen in die Vereinsführung und verteidigte die Erfolge des Teams als Ergebnis ehrlicher harter Arbeit. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Aktuellen Berichten zufolge soll der Verein in den meisten der 115 von der Premier League erhobenen Finanzvorwürfe für schuldig befunden worden sein. Der Fokus liegt dabei auf der künstlichen Aufblähung von Sponsoreneinnahmen und der Nutzung von Zahlungen, die nicht in den offiziellen Büchern aufgeführt waren, um Regeln zu umgehen. Dennoch weist die Vereinsführung die Vorwürfe entschieden zurück und bereitet sich auf das Berufungsverfahren vor.

Harts Vertrauen in die Führung

Joe Hart, der 12 Jahre lang für den Verein spielte und 348 Einsätze absolvierte, sagte, er ignoriere die verschiedenen Gerüchte in der Presse. Seiner Meinung nach bieten der offene Brief und die Erklärungen des Vereinsvorsitzenden Khaldoon Al Mubarak an die Fans eine solide Grundlage für seine Gelassenheit.

„Ich höre mir die Spekulationen und Diskussionen anderer Leute nicht an. Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, Khaldoon nicht zu vertrauen. Was er gesagt hat, reicht mir. Man merkt, dass sein Brief von jemandem kommt, der den Verein wirklich liebt“, sagte der 39-jährige ehemalige Torhüter.

Erfolge auf dem Platz bleiben legitim

Während seiner Zeit beim Verein gewann Joe Hart zwei Premier-League-Titel, zwei Ligapokale und den FA Cup. Er betonte, dass die Erfolge auf dem Platz nichts mit den Problemen der Führung zu tun hätten und die Spieler jeden Sieg durch harte Arbeit verdient hätten.

„Ich bin sehr stolz auf die Erfolge, die wir mit Manchester City erreicht haben. Das wird sich nie ändern. Wir haben 11 gegen 11 auf dem Platz gespielt, wir haben gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt. Am Ende haben wir uns die Hände geschüttelt und den Platz verlassen. Das waren alles faire Spiele“, fügte Hart hinzu.