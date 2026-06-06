UFC-Kämpfer Shavkat Rakhmonov versöhnt sich mit seiner Frau

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UFC-Kämpfer Shavkat Rakhmonov versöhnt sich mit seiner Frau

Das zwischen dem UFC-Kämpfer Shavkat Rakhmonov und seiner Frau Guloyim eingeleitete Scheidungsverfahren wurde nach einer einvernehmlichen Vereinbarung der Parteien eingestellt. Dies gab der Rechtsanwalt Meirman Shekeyev bekannt.

Laut dem Rechtsexperten, der den Sportler in dieser Angelegenheit beriet, ist das Paar derzeit nicht offiziell geschieden. Außerdem wurden die zuvor beim Gericht eingereichten Anträge zurückgezogen.

„Ich hoffe, dass sie alle Probleme lösen werden. Kürzlich wurde Shavkat Vater einer Tochter. Eine Tochter ist für einen Mann eine besonders wertvolle Person. Daher sollte man in solchen Situationen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aus rechtlicher Sicht gelten sie weiterhin als Familie. Sie haben zum ersten Mal die Scheidung beantragt, sich aber später versöhnt und ihre Anträge zurückgezogen. Die Situation bleibt vorerst unverändert“, sagte er in einem Interview.

Zur Erinnerung: Guloyim erlangte nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn Almaty–Jekaterinburg im Sommer 2025 öffentliche Aufmerksamkeit. Bei dieser Tragödie kamen ihre Schwester und eine enge Freundin ums Leben.

Ende März 2026 befand das Gericht Guloyim in diesem Fall für schuldig und verurteilte sie zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe.

Shavkat RakhmonovUFCAlmatyJekaterinburgMeirman Shekeyev
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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