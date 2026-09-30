Starlink führt Satelliteninternet für Standard-Smartphones in Ecuador ein

Laut Ixbt.com hat das zu SpaceX gehörende Starlink-System in Ecuador einen neuen Dienst eingeführt, der Standard-Smartphones direkt mit Satelliten verbindet. Dieser Schritt zielt darauf ab, mobiles Internet und Messaging in abgelegenen Gebieten, die bisher nicht erschlossen waren, grundlegend zu verbessern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neue Mobile-Dienst wurde in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Betreiber CNT_EC gestartet. Der Hauptvorteil des Systems besteht darin, dass Nutzer ihre gewöhnlichen Smartphones ohne zusätzliche Geräte oder spezielle Ausrüstung verwenden können.

Abdeckungsbereich und technologische Möglichkeiten

Dieses innovative System ist in erster Linie für Gebiete gedacht, in denen herkömmliche Mobilfunknetze nicht verfügbar oder instabil sind. Die Küstenregionen, Berggebiete und Wälder Ecuadors sind vollständig abgedeckt.

In der Anfangsphase wurde bekannt gegeben, dass die Satellitenkommunikation 82,4 Prozent des Staatsgebiets abdeckt. Die Technologie erstreckt sich auch auf Gewässer bis zu 12 Seemeilen vor der Küste, was auch für Seeleute zusätzliche Sicherheit bietet.

Entwicklungsprozess in Lateinamerika

Dieses Projekt ist eine logische Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit zwischen Starlink und CNT. Zuvor hatten die Parteien bereits an der Installation von festem Satelliteninternet gearbeitet, unter anderem auf den Galapagosinseln.

Ecuador ist eines der ersten Länder in Lateinamerika, das die Technologie zur direkten Verbindung von Mobilgeräten mit Satelliten im niedrigen Erdorbit eingeführt hat. Die Vorreiterrolle in der Region hatte im November 2025 Chile inne, wo der Betreiber Entel den Starlink Direct-to-Cell-Dienst startete.

Wenige Monate später führten SpaceX und der Betreiber +Móvil den Starlink Mobile-Dienst auch in Panama ein. Experten sind der Meinung, dass solche Technologien in Zukunft ein wichtiger Faktor bei der Beseitigung von Kommunikationsbeschränkungen weltweit sein werden.