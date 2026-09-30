Der Luft- und Raumfahrtriese SpaceX hat seine leistungsstärkste und einzigartige Falcon Heavy Trägerrakete in horizontaler Lage zur berühmten Startrampe LC-39A am Kennedy Space Center transportiert. Dieser Vorgang ist ein entscheidender Schritt in der Vorbereitung auf den bevorstehenden Großflug, der für eine geheime Mission zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit der USA vorgesehen ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Publikation ixbt.com wird diese überschwere Rakete die geheime NROL-97-Mission durchführen, die im Interesse des U.S. National Reconnaissance Office und der Space Force organisiert wird. Derzeit testen Spezialisten alle Systeme und bringen die Flugvorbereitungen in die Endphase.

Flugdatum und Details

Es wird darauf hingewiesen, dass der nächste wichtige Flug der Falcon Heavy Rakete für den 1. Oktober 2026 um 23:53 Uhr US-Ostküstenzeit von der historischen Rampe 39A geplant ist. Diese Zeit entspricht dem Morgen des 2. Oktober nach Taschkenter Zeit. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Nutzlast in den Orbit zu bringen und deren Sicherheit zu gewährleisten.

Nachdem die Rakete abgehoben hat und ihre Mission erfüllt ist, wird erwartet, dass ihre Seitenbooster erfolgreich zur Erde zurückkehren. Dem Plan zufolge sollen sie sanft auf den Landeplätzen LZ-1 und LZ-2 aufsetzen. Bemerkenswert ist, dass bei diesem Flug bereits zuvor verwendete Seitenbooster zum Einsatz kommen: Einer startet zu seinem vierten, der andere zu seinem zweiten Weltraumflug.

Erfolge in der Geschichte der Falcon Heavy

Die überschwere Trägerrakete von SpaceX feierte ihr Debüt im Jahr 2018. Seitdem haben Raketen dieses Typs insgesamt 13 Orbitalmissionen erfolgreich abgeschlossen. Das Wichtigste ist, dass alle mit einer Erfolgsquote von 100 Prozent endeten.

Statistiken zufolge endete kein einziger Start der Falcon Heavy mit dem Verlust einer Nutzlast oder einem Notfall während des Erreichens der Umlaufbahn. Dies bestätigt erneut das hohe Maß an Zuverlässigkeit und Perfektion der Technologien des Unternehmens.