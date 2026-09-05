Während die Ergebnisse der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zusammengefasst werden, hat US-Präsident Donald Trump offiziell bekannt gegeben, dass das Turnier der nationalen Wirtschaft beispiellose finanzielle Vorteile gebracht hat. Er betonte, dass dieser Großwettbewerb, der vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko – insbesondere in 11 großen US-Metropolregionen – ausgetragen wurde, der amerikanischen Staatskasse über 18 Milliarden Dollar an Einnahmen einbrachte und Hunderttausenden Bürgern eine stabile Einkommensquelle sicherte.

Rekord-Touristenstrom und 160.000 neue Arbeitsplätze

Donald Trump belegte mit Zahlen, dass der Sommer der Weltmeisterschaft eine historische Zeit für die amerikanische Tourismusbranche war:

18 Milliarden Dollar an finanziellen Einnahmen: Die Fußball-Weltmeisterschaft brachte der US-Wirtschaft einen direkten Nettogewinn von über 18 Milliarden Dollar;

Über 160.000 Arbeitsplätze: Mehr als 160.000 neue Arbeitsplätze wurden in den Bereichen Dienstleistung, Sicherheit, Gastgewerbe und Verkehrsinfrastruktur geschaffen;

300 Milliarden Meilen Reiseverkehr und 78 Millionen Touristen: Laut dem Präsidenten legten Reisende im Laufe des Sommers insgesamt fast 300 Milliarden Meilen in den USA zurück, während die Nationalparks des Landes eine Rekordzahl von 78 Millionen Besuchern empfingen;

Aufschwung in 11 Städten: In den 11 US-Gastgeberstädten erzielten die Infrastruktur und der Einzelhandel dank des globalen Turniers ein starkes finanzielles Wachstum.

Geschäftserleichterungen und Modernisierung des Flugverkehrssystems

Der Chef des Weißen Hauses betonte, dass die Investitionen aus Tourismus und Fußball den Interessen der einfachen Bevölkerung zugutekamen:

Direkter Nutzen für amerikanische Unternehmer: „Reisen und Tourismus garantieren neue Arbeitsplätze, Investitionen und Milliarden an Einnahmen. Diese Gelder fließen direkt an amerikanische Unternehmer und lokale Gemeinschaften“, so Trump;

Ein bürokratiefreies Umfeld: Er kündigte an, dass die Regierung übermäßige bürokratische Hürden drastisch abbaut, das Flugverkehrssystem modernisiert und die Einreise sowie die Geschäftstätigkeit in den USA maximal erleichtert hat;

„Das Beste kommt noch“: Der Präsident betonte: „Amerika ist offen für Geschäfte – die besten Ergebnisse stehen noch bevor!“ und bekräftigte die anhaltende globale wirtschaftliche Führung des Landes.

Protest trotz finanziellem Sieg: Warum wird Infantinos Politik kritisiert?

Trotz des enormen finanziellen Erfolgs in den USA sorgen die Entscheidungen der FIFA-Führung auf internationaler Ebene für heftige Debatten:

Finanzrekorde und eine Welle des Protests: Obwohl FIFA-Präsident Gianni Infantino die Finanzkennzahlen der Organisation drastisch gesteigert und das profitabelste Turnier der Geschichte organisiert hat, stießen seine Aktivitäten in der weltweiten Fußballgemeinschaft auf großen Widerstand;

Kommerzialisierung und Überlastung: Kritiker bemängeln, dass die Aufstockung auf 48 Teilnehmer den Turnierkalender zu stark verdichtet hat und die Gesundheit der Spieler sowie der wahre Charme des Spiels den finanziellen Interessen geopfert werden.

Rechtfertigt der wirtschaftliche Gewinn von 18 Milliarden Dollar durch die Weltmeisterschaft Ihrer Meinung nach Infantinos Politik der Erweiterung des Turnierformats, oder schadet die übermäßige Kommerzialisierung dem ursprünglichen Geist des Fußballs, den Millionen lieben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!