Fernsehmoderator besteigt den Thron, den ein Fußballer ablehnte

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Fernsehmoderator besteigt den Thron, den ein Fußballer ablehnte

Im ugandischen Königreich Tooro hat der ehemalige Fernsehmoderator Edward Rukidi Kijanangoma den Thron als neuer König bestiegen. Bei einer traditionellen Zeremonie am 29. September nahm er den Namen Edward Rukidi Nyabongo I. an. Dies berichtete Reuters.

Der 56-jährige Kijanangoma ist ein Cousin des verstorbenen Königs Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV. Oyo verstarb am 27. August im Alter von 34 Jahren in den USA an Krebs. Kijanangoma wurde der 13. Monarch des Königreichs Tooro.

Der neue König wurde von einem 21-köpfigen Komitee aus dem herrschenden Babiito-Clan des Batoro-Volkes ausgewählt. Kijanangoma arbeitete zuvor als Nachrichtensprecher und Redakteur beim Fernsehsender Uganda Broadcasting Corporation.

Die Thronfolge war nach dem Tod des verstorbenen Königs umstritten. Oyos Mutter, Best Kemigisa, und seine Schwester, Prinzessin Ruth Komuntale, erklärten, dass der verstorbene König einen jungen Sohn habe und dieser in seinem Testament als Thronfolger benannt sei. Der Anführer des Babiito-Clans, Charles Kayondo Kamurasi, gab jedoch an, dass dieses Kind dem Clan nicht bekannt sei.

Zuvor hatte das königliche Komitee Oyos Cousin George Desmond Kamurasi, der in London Fußball spielt, als Nachfolger ausgewählt. Er lehnte den Thron jedoch ab, woraufhin Kijanangoma als neuer König bestimmt wurde.

Die Krönungszeremonie fand im Karuziika-Palast in Fort-Portal, der Hauptstadt des Königreichs Tooro, statt. Dabei wurden traditionelle Tänze, Trommelklänge, symbolische Kämpfe und königliche Rituale dargeboten. Bei der Zeremonie wurde ein Stier geschlachtet und Hühnerblut verwendet. Auch Ugandas Präsident Yoweri Museveni nahm an der Veranstaltung teil.

In seiner ersten Rede versprach der neue König, die Kultur, Bräuche und Traditionen des Volkes von Tooro zu bewahren. Zudem rief er die Bevölkerung dazu auf, die Umwelt zu schützen.

Zur Information: Uganda ist eine konstitutionelle Republik, die von einem gewählten Präsidenten regiert wird. Die historischen Königreiche im Land haben keine politische Macht, bleiben jedoch als wichtige Symbole des kulturellen Erbes und der nationalen Identität erhalten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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