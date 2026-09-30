Der Cheftrainer der dänischen Nationalmannschaft, Brian Riemer, äußerte sich zur Zukunft der portugiesischen Nationalmannschaft und zum erfahrenen Stürmer Cristiano Ronaldo. Er ist der Meinung, dass das Ende der internationalen Karriere des Star-Stürmers eine ernsthafte hierarchische Krise im Team auslösen könnte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während sich die portugiesische Nationalmannschaft auf das Nations-League-Spiel gegen Dänemark vorbereitet, liegt der Fokus erneut auf Cristiano Ronaldo. Der legendäre Spieler, der derzeit für Al-Nassr aufläuft, bleibt trotz seines Alters die zentrale Figur des Nationalteams.

Ronaldo und die Hierarchie im Nationalteam

Laut Informationen von Goal.com hält Brian Riemer die Kritik am Spieler für unbegründet und betonte, dass seine Rolle im Team unvergleichlich sei. In einem Interview mit dem Fernsehsender TV2 hob der dänische Trainer hervor, dass neben seinem Nutzen auf dem Platz auch sein Status in der Kabine von entscheidender Bedeutung ist.

„Ich glaube, die Leute unterschätzen oft seinen Einfluss auf die Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass an dem Tag, an dem er seine Länderspielkarriere beendet, ein großes Problem in Bezug auf die Hierarchie entstehen wird. Ich denke, er hält das Team mit einem sehr starken Faden zusammen“, sagte Riemer.

Meinungen der Verteidiger und körperliche Verfassung

Der dänische Verteidiger Joakim Mæhle gab ebenfalls zu, dass es schwierig sei, gegen den erfahrenen Stürmer zu spielen. Mæhle merkte an, dass sich Ronaldos Spielstil von dem von Gonçalo Ramos unterscheidet; obwohl er etwas statischer ist, kann er den Gegner jederzeit mit seinen herausragenden Torjägerqualitäten bestrafen.

Wie die Zeitung A Bola berichtet, war die Teilnahme des portugiesischen Kapitäns am jüngsten Training etwas eingeschränkt. Der Stürmer, der im Spiel gegen Norwegen auf der Bank blieb, trainiert nach einem speziellen individuellen Programm, um seine körperliche Verfassung wiederherzustellen.

Dennoch teilte der portugiesische Fußballverband mit, dass der Spieler keine offizielle Verletzung habe. Die Dänen achten vor dem bevorstehenden Spiel besonders genau auf jede Bewegung des erfahrenen Gegners.