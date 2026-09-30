Brian Riemer: Probleme für Portugal nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo

·5·Sport
Brian Riemer: Probleme für Portugal nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo

Der Cheftrainer der dänischen Nationalmannschaft, Brian Riemer, äußerte sich zur Zukunft der portugiesischen Nationalmannschaft und zum erfahrenen Stürmer Cristiano Ronaldo. Er ist der Meinung, dass das Ende der internationalen Karriere des Star-Stürmers eine ernsthafte hierarchische Krise im Team auslösen könnte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während sich die portugiesische Nationalmannschaft auf das Nations-League-Spiel gegen Dänemark vorbereitet, liegt der Fokus erneut auf Cristiano Ronaldo. Der legendäre Spieler, der derzeit für Al-Nassr aufläuft, bleibt trotz seines Alters die zentrale Figur des Nationalteams.

Ronaldo und die Hierarchie im Nationalteam

Laut Informationen von Goal.com hält Brian Riemer die Kritik am Spieler für unbegründet und betonte, dass seine Rolle im Team unvergleichlich sei. In einem Interview mit dem Fernsehsender TV2 hob der dänische Trainer hervor, dass neben seinem Nutzen auf dem Platz auch sein Status in der Kabine von entscheidender Bedeutung ist.

„Ich glaube, die Leute unterschätzen oft seinen Einfluss auf die Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass an dem Tag, an dem er seine Länderspielkarriere beendet, ein großes Problem in Bezug auf die Hierarchie entstehen wird. Ich denke, er hält das Team mit einem sehr starken Faden zusammen“, sagte Riemer.

Meinungen der Verteidiger und körperliche Verfassung

Der dänische Verteidiger Joakim Mæhle gab ebenfalls zu, dass es schwierig sei, gegen den erfahrenen Stürmer zu spielen. Mæhle merkte an, dass sich Ronaldos Spielstil von dem von Gonçalo Ramos unterscheidet; obwohl er etwas statischer ist, kann er den Gegner jederzeit mit seinen herausragenden Torjägerqualitäten bestrafen.

Wie die Zeitung A Bola berichtet, war die Teilnahme des portugiesischen Kapitäns am jüngsten Training etwas eingeschränkt. Der Stürmer, der im Spiel gegen Norwegen auf der Bank blieb, trainiert nach einem speziellen individuellen Programm, um seine körperliche Verfassung wiederherzustellen.

Dennoch teilte der portugiesische Fußballverband mit, dass der Spieler keine offizielle Verletzung habe. Die Dänen achten vor dem bevorstehenden Spiel besonders genau auf jede Bewegung des erfahrenen Gegners.

Cristiano RonaldoBrian RiemerPortugalDänemarkNations League
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gonçalo Ramos ersetzt Cristiano Ronaldo und führt Portugal zum SiegGonçalo Ramos ersetzt Cristiano Ronaldo und führt Portugal zum Sieg28 September 09:53Cristiano Ronaldo erstmals seit 18 Jahren auf der Bank, Fans enttäuschtCristiano Ronaldo erstmals seit 18 Jahren auf der Bank, Fans enttäuscht28 September 09:19Cristiano Ronaldo und Erling Haaland treffen in der UEFA Nations League aufeinanderCristiano Ronaldo und Erling Haaland treffen in der UEFA Nations League aufeinander27 September 18:36Jorge Jesus erklärt, warum er Cristiano Ronaldo ausgewechselt hatJorge Jesus erklärt, warum er Cristiano Ronaldo ausgewechselt hat25 September 13:52Portugal besiegt Wales in einem Spiel, in dem Cristiano Ronaldo ein Tor aberkannt wurdePortugal besiegt Wales in einem Spiel, in dem Cristiano Ronaldo ein Tor aberkannt wurde25 September 02:18Craig Bellamy über Cristiano Ronaldo: 1000 Tore sind einfach unglaublichCraig Bellamy über Cristiano Ronaldo: 1000 Tore sind einfach unglaublich24 September 10:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov