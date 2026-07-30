Fulham verpflichtet zwei Talente von Real Madrid für 50 Millionen Euro

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Fulham verpflichtet zwei Talente von Real Madrid für 50 Millionen Euro

Der Premier-League-Klub Fulham hat eine gemeinsame Transfervereinbarung mit der spanischen Mannschaft Real Madrid im Gesamtwert von 50 Millionen Euro getroffen. Dem Bericht von GOAL.com zufolge wechseln die Akademiestars Gonzalo García und César Palacios nach Westlondon, um in einem neuen Projekt unter ihrem ehemaligen Jugendtrainer Álvaro Arbeloa wieder gemeinsam zu spielen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das Herzstück dieser Vereinbarung ist der Kauf von Gonzalo García, wobei sich Fulham darauf geeinigt hat, 40 Millionen Euro für 70 % der Transferrechte des Spielers zu zahlen. Durch diese Finanzstruktur behält der königliche Klub eine Beteiligung an der Zukunft des Stürmers. Spanische Giganten nutzen diese Praxis häufig beim Verkauf talentierter Absolventen ihrer Akademie.

Gründe für den Abschied von Gonzalo García aus Madrid

Obwohl der 22-jährige Stürmer in einem Testspiel gegen Leganés überzeugen und ein Tor erzielen konnte, schränkte die starke Konkurrenz in der ersten Mannschaft seine Einsatzmöglichkeiten ein. Die mögliche Ankunft von Yan Diomande und die Rückkehr von Endrick von seiner Leihe hinderten den jungen Spieler daran, regelmäßig in der Startelf zu stehen. Daher beschloss García, seinen Herzensklub im Sommer zu verlassen, um ein Projekt zu suchen, das ihm einen Stammplatz garantiert.

Mit 73 Einsätzen und 30 Toren für Real Madrid Castilla steht Garcías Können außer Frage. Laut Marca gilt die Einigung bezüglich Gonzalo als vollständig abgeschlossen, während die letzten Details für César Palacios in den kommenden Stunden formalisiert werden dürften. Für Palacios gibt der englische Klub zwischen 8 und 10 Millionen Euro für 70 % der Rechte aus.

César Palacios' Perspektiven in der Premier League

Auch César Palacios reist nach einer erfolgreichen Saison in der dritten spanischen Liga mit großem Ansehen nach London. Der zentrale Mittelfeldspieler erkannte, dass es Zeit war, Castilla zu verlassen und sich auf einem höheren Niveau zu beweisen. Trotz Angeboten von mehreren europäischen Klubs erwies sich die Möglichkeit, unter Álvaro Arbeloa in der Premier League zu spielen, als unwiderstehliches Angebot.

Statistische Werte rechtfertigen ebenfalls die Aufregung um den Transfer von Palacios. Er beendete die letzte Saison als einer der Torschützenkönige der Gruppe 1 der Primera RFEF, erzielte 16 Tore und gab 5 Vorlagen. Solche Zahlen aus dem Mittelfeld machen ihn zu einem einzigartigen Aktivposten für Arbeloas taktisches System. Es wird erwartet, dass Fulhams Trainer, der gezielt Spieler aus der spanischen Hauptstadt auswählt, die er gut kennt, ein Garant für den zukünftigen Erfolg ist.

FulhamReal MadridGonzalo GarcíaCésar PalaciosÁlvaro Arbeloa
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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