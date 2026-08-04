Fulham verpflichtet zwei Spieler von Real Madrid

Der Premier-League-Klub Fulham hat auf dem Transfermarkt ein starkes Zeichen gesetzt und Gonzalo García sowie César Palacios von Real Madrid verpflichtet. Wie Goal.com berichtet, haben die beiden talentierten Fußballer beim Londoner Klub langfristige Verträge bis zum Sommer 2031 unterschrieben, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Goal.com berichtet .

Die Doppelverpflichtung unterstreicht das große Vertrauen der Fulham-Führung in den neuen Cheftrainer Álvaro Arbeloa. Der Coach nutzte seine engen Verbindungen zum Madrider Klub, um den Kader zu verstärken. Die Londoner investierten insgesamt 42,5 Millionen Pfund in die beiden spanischen Spieler.

Gonzalo Garcías Transfer und seine Leistungen in der vergangenen Saison

Stürmer Gonzalo García wechselte für rund 34 Millionen Pfund ins Craven Cottage. In der Saison 2025/26 absolvierte er für den La-Liga-Giganten 39 Pflichtspiele und erzielte acht Tore.

Bei seinen Worten über den Wechsel zu seinem neuen Team machte Gonzalo seine Freude deutlich: "Ich bin sehr dankbar und überglücklich, hier zu sein. Ich möchte der Vereinsführung und Arbeloa für ihr Vertrauen danken und kann es kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen", zitiert Goal.com den Spieler.

Die Perspektiven von César Palacios

Der zweite Neuzugang zur Verstärkung des Kaders ist der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler César Palacios. Obwohl er beim Madrider Klub bislang nur wenig Einsatzzeit in der ersten Mannschaft erhalten hat, gehört er regelmäßig zum Kader der spanischen Nachwuchsnationalmannschaften und zeichnet sich durch seine Übersicht auf dem Platz aus.

Auch Palacios äußerte sich zu seinem Wechsel zum Londoner Klub: "Ich bin sehr aufgeregt, hier zu sein. Ich denke, das ist der perfekte Schritt in meiner Karriere. Der Klub setzt großes Vertrauen in mich, und ich werde es mit meinen Leistungen auf dem Platz zurückzahlen."

Fulhams große Investition zeigt, dass die Vereinsführung nicht auf kurzfristige Ziele, sondern auf ein langfristiges Projekt setzt. Unter dem neuen Trainer verfolgt die Mannschaft in der Premier League ehrgeizige Ziele.