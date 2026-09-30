Ein Schritt zum Gold: Abdurahim Nutfulloyev holt Silber in Aichi–Nagoya

Die usbekische Delegation hat in Aichi–Nagoya eine weitere Medaille gewonnen. Im Judo in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm trat Abdurahim Nutfulloyev an, erreichte das Finale und wurde schließlich mit der Silbermedaille ausgezeichnet.

Im entscheidenden Kampf musste sich unser Landsmann dem Mongolen Yolk Kazirbek geschlagen geben und beendete den Wettbewerb auf dem zweiten Platz.

Dies teilte das Sportministerium der Republik Usbekistan mit.

Das entscheidende Finale

Das Finale in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm war der wichtigste Kampf für Nutfulloyev bei den Asienspielen. Er trat gegen den mongolischen Vertreter Yolk Kazirbek um den Titel an.

Doch diesmal war der Gegner überlegen. Infolgedessen blieb Nutfulloyev nur ein Schritt bis zur Goldmedaille und er musste sich mit der Silbermedaille begnügen.

Ein weiterer Erfolg für den usbekischen Judosport

Das Ergebnis von Nutfulloyev ist eine weitere Auszeichnung für den usbekischen Judosport in Aichi–Nagoya.

Nach seinem erfolgreichen Weg bis ins Finale sicherte sich unser Landsmann den zweiten Platz auf dem Podium und fügte dem Medaillenspiegel Usbekistans eine weitere wertvolle Medaille hinzu.

Abdurahim Nutfulloyev — Silbermedaillengewinner der Asienspiele!

Die Wettbewerbe in Aichi und Nagoya dauern an. Die usbekischen Athleten werden noch um eine Reihe weiterer Medaillen kämpfen. Nutfulloyevs Silbermedaille war eines der erfreulichen Ergebnisse des heutigen Tages.