Die Situation um Manchester City, das wegen mehr als hundert Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League für schuldig befunden wurde, spitzt sich zu. Nach der historischen Entscheidung einer unabhängigen Kommission hat sich Cheftrainer Pep Guardiola erstmals geäußert und seine Loyalität gegenüber der Vereinsführung und den Fans bekräftigt. Dieser Vorfall ist zu einem der größten Skandale in der Geschichte des englischen Fußballs geworden und erschüttert die Grundfesten der Liga. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Finanzverstöße und Details der Untersuchung

Wie Goal.com berichtet, hat eine unabhängige Kommission Manchester City in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden. Die jahrelange, umfassende Untersuchung deckte den Zeitraum von 2009 bis 2018 ab. Offiziellen Ergebnissen zufolge schloss der Verein Scheinverträge mit Geschäftspartnern ab, um Einnahmen künstlich zu erhöhen und Kosten zu senken.

Der Bericht der Kommission betont, dass der Verein den wahren Zustand seiner finanziellen Lage absichtlich vor Wirtschaftsprüfern und Fußballregulierungsbehörden verborgen hat. Zudem bestätigten Ligafunktionäre, dass die Organisation Manchester City wiederholt gegen die Kooperations- und Integritätspflichten der Liga verstoßen hat. Diese Fälle zeigen, dass der Verein während seiner Dominanz in der heimischen Liga die festgelegten finanziellen Grenzen überschritten hat.

Pep Guardiolas feste Haltung

Vor dem Hintergrund dieser schweren Anschuldigungen veröffentlichte Pep Guardiola auf seinen Social-Media-Kanälen eine emotionale Erklärung, in der er seine bedingungslose Unterstützung für das Team bekundete. Der katalanische Experte erklärte, dass er diese Prüfungen gemeinsam mit der Vereinsführung, den Spielern, den Mitarbeitern und den Fans überstehen werde. In seiner Ansprache betonte er besonders, dass jeder Fan hinter dem Verein stehe und man diese schwierige Zeit gemeinsam bewältigen werde.

Reaktion des Premier-League-Chefs

Der Geschäftsführer der Premier League, Richard Masters, gab nach der Entscheidung eine Erklärung ab und sagte, das Ausmaß der Verstöße sei in der Geschichte der höchsten Spielklasse beispiellos. Nach Ansicht von Masters hat der Verein fast ein Jahrzehnt lang systematisch gegen die Regeln der Premier League verstoßen, und die endgültige Entscheidung beweise das Engagement der Liga für Fairness.

Dieser Vorfall wird als wichtiger Test gewertet, der zeigt, dass selbst die mächtigsten Fußballvereine der Welt zur Rechenschaft gezogen werden können. Obwohl einer der Anklagepunkte nicht bewiesen wurde, wird das Ausmaß der nachgewiesenen Verstöße für Manchester City zweifellos zu ernsthaften rechtlichen und sportlichen Herausforderungen führen.