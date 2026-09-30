Fabio Cannavaro packt aus: Wer spielt gegen Syrien?

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Fabio Cannavaro packt aus: Wer spielt gegen Syrien?

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, gab auf der Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen Syrien Informationen zu möglichen Kaderänderungen und dem Zustand der Spieler bekannt.

Der italienische Experte erklärte, dass das Team nach dem Spiel gegen den Iran mehr Zeit zur Vorbereitung hatte. Er betonte jedoch, dass er vor dem Spiel gegen Syrien besorgter sei.

Was erwartet Cannavaro gegen Syrien?

Cannavaro sagte, dass es gegen den Iran keiner besonderen Motivation für die Spieler bedurfte, da das Niveau des Gegners bereits Ansporn genug war.

Im Spiel gegen Syrien erwartet der Trainer von seinen Schützlingen jedoch ein noch höheres Tempo und Treue zu seiner Philosophie.

„Wir dürfen nicht von unserer Philosophie abweichen“, sagte Cannavaro.

Der Cheftrainer teilte zudem mit, dass Muhammadrasul Abdumajidov aufgrund einiger Probleme nicht gegen Syrien auflaufen kann. Dies wurde bekannt gegeben.

Der Kader gegen Syrien wird sich ändern

Auf der Pressekonferenz wurde Cannavaro gefragt, ob es eine Rotation im Kader geben könnte.

Der Trainer bestätigte diese Möglichkeit. Er betonte, dass man berücksichtigen müsse, dass die usbekische Nationalmannschaft nach Syrien ein weiteres Spiel gegen Südkorea vor sich hat.

Aus diesem Grund ist geplant, die Belastung der Spieler richtig zu verteilen und möglichst vielen Akteuren Spielzeit zu geben.

Wie ist der Zustand von Abduvohid Ne’matov?

Ein weiteres Thema, das die Fans der usbekischen Nationalmannschaft interessiert, ist der Zustand von Torhüter Abduvohid Ne’matov.

Wie Cannavaro mitteilte, hat Ne’matov eine kleinere Verletzung an der Hand. Obwohl der Trainer betonte, dass es nichts Ernstes sei, ist ein Einsatz des Spielers gegen Syrien noch ungewiss.

Das abschließende Urteil der Mannschaftsärzte steht noch aus. Danach wird entschieden, ob Ne’matov spielt oder auf der Bank bleibt.

Auch Spieler der Olympia-Auswahl könnten nach Korea reisen

Cannavaro wurde auch zu einer möglichen Teilnahme der Spieler der Olympia-Nationalmannschaft am Spiel gegen Südkorea befragt.

Cannavaro sagte, er werde versuchen, sie für das Spiel gegen Korea mitzunehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, einigen Spielern je nach Situation eine Pause zu gönnen.

Das Spiel gegen Syrien ist also nicht nur für das Ergebnis wichtig, sondern auch, um den Zustand der Spieler zu bewerten und die optimale Aufstellung für das nächste Spiel zu finden.

Nun gilt die ganze Aufmerksamkeit dem Spiel gegen Syrien.

Für Cannavaro wird das Spiel gegen Syrien eine Gelegenheit sein, die neue Philosophie des Teams erneut zu testen.

Nach dem harten Wettbewerb gegen den Iran bereitet sich die usbekische Nationalmannschaft nun auf ein Spiel mit anderem Charakter vor. Die mögliche Rotation im Kader, der Zustand von Ne’matov und der Ausfall von Abdumajidov sind die Hauptfragen vor der Partie.

Cannavaro selbst will die Antwort auf dem Platz sehen: Hohes Tempo, die eigene Philosophie und mehr Chancen für die Spieler – genau diese Aufgaben erwarten Usbekistan im Spiel gegen Syrien.

Fabio CannavaroSyrienAbduvohid Ne’matovUsbekische NationalmannschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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