Bitteres Halbfinale: Usbekistan U-23 verliert im Elfmeterschießen gegen Japan (8:9)

Im zweiten, äußerst spannenden und dramatischen Halbfinale des Fußballturniers der Asienspiele trat die U-23-Nationalmannschaft Usbekistans gegen Japan an und musste eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Schützlinge von Ravshan Haydarov begannen sehr aktiv und gingen bereits in der 8. Minute durch einen präzisen Schuss von Sardor Bahromov nach einer Vorlage von Saidxon Hamidov in Führung. Da es jedoch nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung 1:1 stand, wurde der Finalist in einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen ermittelt.

In einer langen „Fußball-Lotterie“, bei der beide Seiten fast fehlerfrei trafen, lächelte das Glück den Japanern zu — 8:9. Damit verpasste die usbekische Jugendnationalmannschaft die Chance auf die Goldmedaille und wird nun im Spiel um die Bronzemedaille der Asienspiele gegen China antreten, während Japan im Finale auf Südkorea trifft.

„Hoffnung in der 8. Minute, 120 Minuten Kampf und eine dramatische Lotterie mit 8:9“: 5 Schlüsselfakten

Die wichtigsten Punkte des Halbfinalspiels zwischen den Jugendmannschaften aus Usbekistan und Japan:

Bittere Niederlage im Elfmeterschießen: Nach einem 1:1-Unentschieden nach 120 Minuten endete das Elfmeterschießen mit 8:9 zugunsten Japans;

Schnelles Tor von Sardor Bahromov: In der 8. Minute brachte ein Zusammenspiel von Hamidov und Bahromov unsere Mannschaft früh in Führung;

Japan gleicht aus: Die japanische Jugendmannschaft erhöhte in der zweiten Halbzeit den Druck und erzwang die Verlängerung und das Elfmeterschießen;

Duell gegen China um die Bronzemedaille: Das Team von Ravshan Haydarov hat sich noch nicht vom Turnier verabschiedet; unsere Vertreter spielen um den 3. Platz (Bronze) gegen China;

Finalpaarung steht fest: Im Finale um die Goldmedaille der Asienspiele treffen Japan und der amtierende Meister Südkorea aufeinander.

Vollständiges Protokoll und Ergebnisübersicht des Halbfinalspiels Usbekistan U-23 — Japan U-23

Spielparameter, erzielte Tore, Aufstellungen und Ausblick auf die nächste Runde:

Wettbewerb und Analysekriterien Usbekistan U-23 Nationalmannschaft Japan U-23 Nationalmannschaft Endergebnis 1 : 1 (nach Elfmeterschießen — 8 : 9) 1 : 1 (9 : 8 Sieg nach Elfmetern) Tor für Usbekistan Sardor Bahromov (8. Minute, Assist: S. Hamidov) Ausgleich erzielt und das Gleichgewicht gehalten Startaufstellung Muratbayev, Hamidov, Murtazayev, Rizaqulov, Bahromov, Saydnurullayev, O‘rinboyev (K), Jumayev, To‘lqinbekov, Fayzullayev, Karimov Pisano, Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Ishivatari, Yasuda, Michivaki, Ishii, Furuya, Mori, Ishibashi Durchgeführte Auswechslungen Ibraimov (13.), Xayrullayev (66.), Reimov (117.), Shodiboyev (86.) Ersatzspieler kamen bis zur Verlängerung zum Einsatz Verwarnungen (Gelbe Karte) Keine verzeichnet Keyta Kosugi (52. Minute) Nächste Runde und Zielsetzung Spiel um Platz 3 (Bronzemedaille): Gegner — China FINALE (um die Goldmedaille): Gegner — Südkorea

Taktische und fußballerische Expertise: Warum war das Elfmeterschießen nicht auf unserer Seite?

Fazit von Fußballexperten, Taktikanalysten und Kommentatoren:

„Die erzwungene Auswechslung in der 13. Minute und die Störung der Pläne“: Die Verletzung von Saydumarxon Saydnurullayev zu Beginn des Spiels und sein Ausscheiden in der 13. Minute veränderten die Pläne im Angriff teilweise; auch die Auswechslung von Muhammadali O‘rinboyev in der 66. Minute führte zu Problemen bei der Ballbehauptung in der vorderen Linie;

Nervenstärke und Elfmeter-Drama: Das Ergebnis von 8:9 zeigt, dass die Teams bis zum letzten Atemzug und fast bis zum letzten Spieler auf dem Platz ebenbürtig waren; unter solch hohem psychologischem Druck hängt die Elfmeter-Lotterie oft mehr vom momentanen Glück und der Reaktion des Torhüters ab als vom reinen Können;

Fokus und die Aufgabe, Bronze zu gewinnen: Es ist notwendig, sich schnell von der Niederlage im Halbfinale zu erholen, ohne in Depressionen zu verfallen; das Spiel um die Bronzemedaille gegen China steht bevor, und ein Platz auf dem Podium der Asienspiele ist eine große Ehre für das Team von Ravshan Haydarov.

Was war Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für die Niederlage der usbekischen U-23-Nationalmannschaft im Elfmeterschießen gegen Japan – Müdigkeit, mangelnde Erfahrung oder einfach Pech? Werden unsere Jungs im Spiel gegen China wieder in die Spur finden und die Bronzemedaille gewinnen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren, unterstützen Sie unsere Jugendmannschaft und teilen Sie diese Analyse des dramatischen Spiels mit allen Fußballfans!