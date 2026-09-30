Samariddin Qo‘chqorov gewinnt Bronze nach Sieg gegen tadschikischen Gegner

Die Delegation aus Usbekistan hat bei den XX. Asienspielen in Aichi–Nagoya eine weitere Medaille gewonnen. Samariddin Qo‘chqorov, der im Judo in der Gewichtsklasse bis 60 kg antrat, besiegte im Kampf um die Bronzemedaille den Tadschiken Loiq Kudbudinov und sicherte sich den dritten Platz auf dem Podium.

Diese Medaille ist der erste Erfolg für das usbekische Judo-Nationalteam bei den Spielen in Aichi–Nagoya 2026. Mit Qo‘chqorovs Ergebnis wächst die Medaillensammlung der Landesdelegation weiter an.

Entscheidender Kampf um Bronze

Samariddin Qo‘chqorov, der Usbekistan in der Gewichtsklasse bis 60 kg vertrat, musste eine weitere wichtige Hürde überwinden, um das Turnier erfolgreich abzuschließen.

Im Kampf um die Bronzemedaille trat er gegen den Tadschiken Loiq Kudbudinov an. In diesem wichtigen Duell nutzte unser Landsmann seine Chancen effektiv, besiegte seinen Gegner und wurde Medaillengewinner der Asienspiele.

In den offiziellen Ergebnissen der International Judo Federation (IJF) ist vermerkt, dass in dieser Gewichtsklasse der Japaner Hayato Kondo Gold gewann, der Kasache Yeldos Smetov die Silbermedaille holte und Samariddin Qo‘chqorov sowie der Chinese Ma Yulin die Bronzemedaillen gewannen.

Ein weiterer wichtiger internationaler Erfolg für Qo‘chqorov

Samariddin Qo‘chqorov war nicht nur als Teilnehmer nach Aichi–Nagoya gereist. Der 21-jährige Judoka hat in diesem Jahr bereits internationale Erfolge erzielt.

Laut IJF-Daten belegte er im März 2026 beim Tbilisi Grand Slam und im April bei den Asienmeisterschaften den dritten Platz. Im August gewann er zudem Bronze beim Ecole Mont-Olivet Lausanne Grand Slam in der Schweiz.

Die Bronzemedaille auf der Matte von Aichi–Nagoya fügt seiner diesjährigen Sammlung internationaler Auszeichnungen eine weitere prestigeträchtige Medaille hinzu.

Usbekisches Judo beginnt Medaillenjagd

Die Judowettbewerbe im Rahmen von Aichi–Nagoya 2026 begannen am 30. September. 199 Judokas aus 32 Ländern nehmen an dem Turnier teil. Das Programm des ersten Tages umfasste die Gewichtsklassen bis 60 kg und 66 kg bei den Männern sowie bis 48 kg und 52 kg bei den Frauen.

Samariddin Qo‘chqorov trat für das usbekische Nationalteam in der Gewichtsklasse bis 60 kg an. In den kommenden Tagen werden auch andere Mitglieder des Teams um Medaillen kämpfen.

Qo‘chqorovs Bronze hat als erste Medaille für das usbekische Judo bei diesem Turnier eine besondere Bedeutung.

Die Medaillenzahl ist weiter gestiegen

Die Bronzemedaille von Samariddin Qo‘chqorov fließt in die Gesamtbilanz der usbekischen Delegation bei Aichi–Nagoya 2026 ein.

Damit hat die usbekische Delegation nun 14 Gold-, 17 Silber- und 18 Bronzemedaillen – insgesamt 49 Medaillen erreicht.

Die Wettbewerbe in Aichi und Nagoya dauern noch an. Das bedeutet, dass die usbekischen Athleten weiterhin Chancen auf neue Medaillen haben.

Samariddin Qo‘chqorov hat heute auf der Judomatte eine wichtige Aufgabe erfüllt – er hat die Flagge Usbekistans inmitten starker Konkurrenz erneut auf das Podium gebracht. Es wird erwartet, dass seine Bronzemedaille der Auftakt einer Medaillenserie für das usbekische Judo in Aichi–Nagoya ist.