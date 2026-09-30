Frau aus Brooklyn lebt seit 20 Jahren nur in Grün

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn lebt eine Frau, die mit ihrem Aussehen und Lebensstil die Aufmerksamkeit vieler auf sich zieht. Elizabeth Sweetheart lebt seit 20 Jahren fast ausschließlich in der Farbe Grün. Deshalb ist sie als die „Grüne Dame von Brooklyn“ bekannt.

Von ihren Haaren, ihrer Kleidung und ihren Schuhen bis hin zu fast allen Gegenständen in ihrem Haus ist alles grün. Auch die Wände in den Zimmern, die Möbel und verschiedene Einrichtungsgegenstände haben genau diesen Farbton.

Elizabeth Sweetheart ist eigentlich Künstlerin und Stoffdesignerin. Sie zog 1964 von Kanada nach New York. Später gründete sie ihr eigenes Designstudio. Die von ihr entworfenen Stoffmuster wurden auch in den Kollektionen verschiedener bekannter Modemarken verwendet.

Seit etwa dem Jahr 2000 hat die Farbe Grün für sie eine Bedeutung erlangt, die über einen einfachen Kleidungsstil hinausgeht. Allmählich wurde diese Farbe zu einem festen Bestandteil ihres täglichen Lebens und ihres persönlichen Stils.

Elizabeth selbst erklärt den Grund für ihre Liebe zur Farbe Grün damit, dass sie den Menschen eine positive Stimmung vermittelt. Wenn man ihr Leben betrachtet, sieht man die Farbe Grün nicht nur in ihrer Kleidung, sondern auch in ihrem Wohnumfeld.

Interessanterweise ist es ihr gelungen, über so viele Jahre einer einzigen Farbe treu zu bleiben und sie zu ihrem ganz eigenen, einzigartigen Stil zu machen.