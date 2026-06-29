Sechs unserer Sportstars mit dem Mard O‘g‘lon Staatspreis ausgezeichnet

Es gibt weitere erfreuliche Nachrichten aus dem usbekischen Sport. Gemäß einem Präsidialdekret wurden 6 talentierte junge Menschen, die in verschiedenen Sportarten hohe Ergebnisse erzielt haben, mit dem staatlichen "Mard O‘g‘lon"-Preis ausgezeichnet.

Unter den Preisträgern befinden sich Boxer, Schachspieler, Ruderer, Ringer sowie junge Menschen, die im Sportbereich tätig sind.

Jahongir Zokirov ist ebenfalls unter den Preisträgern

Jahongir Zokirov, Mitglied der usbekischen Box-Nationalmannschaft, wurde ebenfalls mit dem staatlichen "Mard O‘g‘lon"-Preis geehrt.

Der Athlet, der die Region Jizzax vertritt, hat in den letzten Jahren mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen.

Auch Vertreter des Schach- und Wassersports wurden ausgezeichnet

Humoyun Begmuratov, Mitglied der usbekischen Schach-Nationalmannschaft der Männer, wurde ebenfalls mit dieser hohen Auszeichnung gewürdigt.

Zudem wurde Dilshodjon Khudoyberdiyev, ein Athlet der Ruderabteilung der spezialisierten Sportschule für Wassersport der Region Samarkand, in die Liste der Preisträger aufgenommen.

Vollständige Liste der Preisträger

Zokirov Jahongir Lazizbek o‘g‘li — Mitglied der usbekischen Box-Nationalmannschaft, Region Jizzax;

Khudoyberdiyev Dilshodjon Rayimberdi o‘g‘li — Athlet der Ruderabteilung, Region Samarkand;

Kholmatov Otabek Shuhrat o‘g‘li — leitender Spezialist der Abteilung für innere Angelegenheiten der Region Sirdaryo;

Qosimkhojiyev Najmiddin Abdujabbor o‘g‘li — Student im 4. Jahr an der Staatlichen Universität für Körperkultur und Sport Usbekistans, Region Surxondaryo;

Khalmakhanov Aytjan Daniyor o‘g‘li — Student im 2. Jahr am Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum Chirchiq, Region Taschkent;

Begmuratov Humoyun Khusniddinovich — Mitglied der usbekischen Schach-Nationalmannschaft der Männer, Stadt Taschkent.

Was bedeutet diese Auszeichnung?

Der staatliche "Mard O‘g‘lon"-Preis wird an talentierte Jugendliche verliehen, die sich in Sport, Bildung, Militärdienst und öffentlicher Arbeit hervorgetan und zur Entwicklung des Landes beigetragen haben.

Diese Anerkennung ist nicht nur eine Würdigung der heutigen Leistungen der Athleten, sondern auch ein großer Ansporn für ihre zukünftige Laufbahn.

Starke Motivation für die Jugend

Die ausgezeichneten Jugendlichen repräsentieren verschiedene Regionen und Disziplinen. Ihr Erfolg kann eine Inspirationsquelle für Tausende junger Sportler und Studenten sein.

Welcher Athlet auf dieser Liste hat Ihrer Meinung nach die glänzendste Zukunft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Sportfans.