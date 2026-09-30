Sita Qadamboyeva gewinnt das Finale und wird Asienmeisterin

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Sita Qadamboyeva gewinnt das Finale und wird Asienmeisterin

In Aichi–Nagoya erklang erneut die Hymne Usbekistans. Die Athletin, die in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm auf die Tatami trat, Sita Qadamboyeva, hat im Finale Südkorea besiegt und wurde Asienspiel-Siegerin.

Dieser Sieg ist ein weiterer großer Freudentag für den usbekischen Judosport. Qadamboyeva hielt dem Druck im entscheidenden Moment stand und eroberte die oberste Stufe des Podiums.

Das Finale, auf das alle blickten

Das Finale in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm war für Sita Qadamboyeva der entscheidende Kampf des Turniers.

Auf der Tatami Südkorea versuchte ihre Gegnerin, ihr ernsthaften Widerstand zu leisten. Doch in den entscheidenden Augenblicken nutzte unsere Landsfrau ihre Chancen effektiv und beendete den Kampf mit einem Sieg.

Somit sicherte sich Qadamboyeva die Goldmedaille bei den Asienspielen Aichi–Nagoya 2026.

Nicht Bronze, sondern Gold!

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Ergebnisses ist, dass Sita Qadamboyeva das Turnier nicht nur mit einer Medaille, sondern direkt mit dem Meistertitel beendete.

Bei den Asienspielen ist jeder Kampf eine besondere Prüfung für den Sportler. Den Weg bis ins Finale zu meistern und sich auch im entscheidenden Duell zu behaupten, ist einer der wichtigsten Faktoren, die einen Champion ausmachen.

Qadamboyeva hat im Finale ein deutliches Zeichen gesetzt.

Sita Qadamboyeva — Siegerin der Asienspiele Aichi–Nagoya!

Wieder Gold aus dem usbekischen Judo

Der Sieg von Sita Qadamboyeva ist auch für die usbekische Delegation von großer Bedeutung.

Bei den laufenden Asienspielen in Aichi und Nagoya erzielen unsere Sportler nacheinander hervorragende Ergebnisse. Auch auf der Judo-Tatami kämpfen die Vertreter Usbekistans ernsthaft um Medaillen.

Qadamboyevas Meisterschaftstitel ist eines der glänzendsten Ergebnisse dieses Wettbewerbs.

Von der Tatami zum Podium

Im Judo kann ein einziger Fehler das Schicksal des gesamten Turniers verändern. Deshalb ist für eine Finalistin jede Bewegung, jede Entscheidung und jede Sekunde von entscheidender Bedeutung.

Sita Qadamboyeva hat auf der großen Bühne die Nerven bewahrt.

SüdkoreaUnsere Landsfrau besiegte ihre Gegnerin aus und brachte die Flagge Usbekistans auf die oberste Stufe des Podiums.

Dies ist nicht nur ein persönlicher Erfolg für Sita Qadamboyeva, sondern ein bedeutendes Ergebnis für den gesamten usbekischen Judosport.

Wer ist als Nächstes dran?

Die Wettbewerbe in Aichi–Nagoya dauern noch an. Das bedeutet, dass die usbekischen Fans noch viele spannende Kämpfe und erfreuliche Nachrichten erwarten.

Sita Qadamboyeva hat ihre Aufgabe erfüllt – sie hat ihre Gegnerin im Finale besiegt und den Titel der Asienspielegewonnen.

Nun hat ihre Goldmedaille ihren festen Platz unter den glänzenden Erfolgen der usbekischen Delegation in Aichi–Nagoya.

Der Kampf auf der Tatami endete mit Gold auf dem Podium. Sita Qadamboyeva — Siegerin der Asienspiele!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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