Langhaariger Fußballer sorgt für zwei Rote Karten auf dem Platz

Der 36-jährige Stürmer der Nationalmannschaft von Anguilla, Aidan Scipio, zieht mit seinem ungewöhnlichen Aussehen die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf sich. Seine Haare reichen bis zu seinen Knöcheln, weshalb er als einer der Spieler mit den längsten Haaren gilt.

Doch die langen Haare des Spielers sind nicht nur sein Markenzeichen, sondern führten auf dem Spielfeld auch zu einer unerwarteten Situation.

Scipio wurde in der 69. Minute des Spiels gegen Antigua und Barbuda im Rahmen der CONCACAF Nations League eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag Anguilla bereits mit 0:5 zurück.

Während der Begegnung kam es zu einem Vorfall im Zusammenhang mit den langen Haaren des Spielers, der dazu führte, dass der Schiedsrichter zweimal die Rote Karte zeigte. Dies wurde zu einer der ungewöhnlichsten Episoden des Spiels.

Scipios Aussehen und die Situation auf dem Platz sorgten auch in den sozialen Medien für großes Interesse bei den Fußballfans.