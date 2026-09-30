Langhaariger Fußballer sorgt für zwei Rote Karten auf dem Platz

·2·Sport
Langhaariger Fußballer sorgt für zwei Rote Karten auf dem Platz

Der 36-jährige Stürmer der Nationalmannschaft von Anguilla, Aidan Scipio, zieht mit seinem ungewöhnlichen Aussehen die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf sich. Seine Haare reichen bis zu seinen Knöcheln, weshalb er als einer der Spieler mit den längsten Haaren gilt.

Doch die langen Haare des Spielers sind nicht nur sein Markenzeichen, sondern führten auf dem Spielfeld auch zu einer unerwarteten Situation.

Scipio wurde in der 69. Minute des Spiels gegen Antigua und Barbuda im Rahmen der CONCACAF Nations League eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag Anguilla bereits mit 0:5 zurück.

Während der Begegnung kam es zu einem Vorfall im Zusammenhang mit den langen Haaren des Spielers, der dazu führte, dass der Schiedsrichter zweimal die Rote Karte zeigte. Dies wurde zu einer der ungewöhnlichsten Episoden des Spiels.

Scipios Aussehen und die Situation auf dem Platz sorgten auch in den sozialen Medien für großes Interesse bei den Fußballfans.

Aidan ScipioAnguillaCONCACAF Nations LeagueAntigua und BarbudaFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zwei Rote Karten wegen 1,5 Meter langem Haar eines Gegners: Spieler mit langer Mähne im FokusZwei Rote Karten wegen 1,5 Meter langem Haar eines Gegners: Spieler mit langer Mähne im Fokus28 September 15:42„Liga von Tebas und Negreira!“: Real Madrid TV rechnet mit Derby-Schiedsrichter ab„Liga von Tebas und Negreira!“: Real Madrid TV rechnet mit Derby-Schiedsrichter ab21 September 06:39Ehemaliger FIFA-Schiedsrichter deckt gravierenden Fehler im Madrider Derby aufEhemaliger FIFA-Schiedsrichter deckt gravierenden Fehler im Madrider Derby auf23 September 07:04„Das war kein Elfmeter“: Ehemaliger spanischer Schiedsrichter deckt skandalöse Entscheidung im Madrider Derby auf„Das war kein Elfmeter“: Ehemaliger spanischer Schiedsrichter deckt skandalöse Entscheidung im Madrider Derby auf21 September 10:28Kavan Sullivan Sieht Gegen Lionel Messis Team RotKavan Sullivan Sieht Gegen Lionel Messis Team Rot20 August 12:58„Infantinos Verbleib ist eine Schande für den Fußball!“: Tebas enthüllt den Trump-Faktor„Infantinos Verbleib ist eine Schande für den Fußball!“: Tebas enthüllt den Trump-Faktor16 September 15:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov