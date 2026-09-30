Historischer Rekord: 35 Tage Regen in Tokio

In der japanischen Hauptstadt Tokio hielten die Regenfälle fast fünf Wochen lang an und stellten damit einen neuen Rekord in der Geschichte der meteorologischen Beobachtungen auf.

Es wurde bekannt, dass es im Stadtzentrum 35 Tage lang täglich geregnet hat. Dies ist die längste ununterbrochene Regenperiode seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1886. Der bisherige Rekord lag bei 33 Tagen im Jahr 2019.

In den ersten 28 Tagen des Septembers fielen im Zentrum Tokios 629 Millimeter Niederschlag. Das ist fast das Dreifache des üblichen Wertes für den Monat September. Gleichzeitig nähert sich die monatliche Niederschlagsmenge dem historischen Höchstwert von 670,9 Millimetern aus dem Jahr 1958.

Experten führen die lang anhaltenden Regenfälle auf das Verweilen einer herbstlichen Regenfront, Tiefdruckgebiete und aufeinanderfolgende Taifune zurück.

Aufgrund der Regenfälle gab es in Tokio auch deutlich weniger sonnige Tage. Im gesamten September erhielt das Stadtzentrum nur 45,8 Sonnenstunden.

Das Ereignis hat auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Die starken Regenfälle haben in einigen Regionen die Ernte beschädigt und den Druck auf die Lebensmittelpreise erhöht.