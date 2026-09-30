Manchester City-Verteidiger Ruben Dias hat sich zu den jüngsten Kontroversen und dem Medienrummel um den portugiesischen Kapitän Cristiano Ronaldo geäußert. Wie Goal.com berichtet, betonte der Innenverteidiger, dass die externe Kritik unverhältnismäßig aufgebauscht werde, während die Stimmung innerhalb der Mannschaft und das Verhalten des erfahrenen Stürmers vor den Nations League-Spielen für hitzige Diskussionen sorgten. Dies berichtet Goal.com .

Im Lager Portugals gab es nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen Norwegen Spannungen. Der 41-jährige Stürmer kam in der Partie nicht zum Einsatz, und sein anschließendes Verlassen des Platzes ohne Dank an die Fans sowie das Fehlen bei zwei Trainingseinheiten sorgten für öffentliche Kritik. Obwohl der Cheftrainer die Situation lediglich als taktische Entscheidung erklärte, wurden in der Presse verschiedene Spekulationen angestellt.

Mannschaftsklima und Dias' Statement

Um die Situation zu klären, trafen sich Cristiano Ronaldo, der Cheftrainer und der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proença, am Dienstagabend, um die bestehenden Missverständnisse auszuräumen. Dennoch hat der Druck von außen nicht nachgelassen. Im Gespräch mit Medienvertretern erklärte Ruben Dias, dass die Spieler der Mannschaft solche Situationen aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten.

Laut Dias verstehen die Leistungsträger des Teams, darunter Bernardo Silva und Bruno Fernandes, sehr gut, dass dieses Thema nicht so bedeutend ist, wie Außenstehende glauben. Der Verteidiger betonte, dass sich die Spieler ausschließlich auf ihre Aufgaben auf dem Platz konzentrieren und dem von den Medien erzeugten Wirbel keine Beachtung schenken.

Natürliche Emotionen im Profisport

Ruben Dias führte weiter aus, dass man keinen Spieler finden könne, der über viele Jahre auf hohem Niveau gespielt habe und im Laufe seiner Karriere nie auf Probleme mit Trainern gestoßen sei. Er betonte, dass solche emotionalen Zustände im Leben eines jeden Sportlers natürlich seien und nicht als Tragödie aufgefasst werden sollten.

Der Spieler ging auch auf die Kritik ein, dass Ronaldo ohne Gruß an die Fans gegangen sei. Seiner Meinung nach könne ein 10- bis 15-sekündiger Moment der Frustration unter dem Einfluss von Emotionen nach einem Spiel die über zwanzigjährige Loyalität des Spielers zur Nationalmannschaft nicht ändern, und das Team werde bald wieder gemeinsam wichtige Siege feiern.