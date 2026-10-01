Trotz der jüngsten harten Urteile der Premier League bezüglich finanzieller Unregelmäßigkeiten bei Manchester City und der hitzigen Diskussionen in der Fußballwelt ist der Star-Stürmer des Teams, Erling Haaland, keineswegs besorgt über die Situation. Wie Goal.com berichtet, befindet sich der norwegische Torjäger derzeit bei seiner Nationalmannschaft und konzentriert sich voll und ganz auf die kommenden Pflichtspiele. Dies berichtet Goal.com.

Es ist bekannt, dass die Bestätigung einer Reihe von Unregelmäßigkeiten in den Finanzaktivitäten des Manchester-Klubs durch die Premier-League-Führung für großes Aufsehen in der Fußballwelt gesorgt hat. Die Untersuchungen beziehen sich hauptsächlich auf die Vergangenheit des Vereins, und der Stürmer, der 2022 ins Etihad Stadium wechselte, spielte während der meisten untersuchten Zeiträume noch nicht für das Team. Dennoch bleibt er als größter Star des Vereins im Zentrum dieser Ereignisse.

Atmosphäre in der Nationalmannschaft und die Meinung der Teamkollegen

Dass Erling Haaland nach dem letzten Spiel gegen Portugal bewusst von der Presse ferngehalten wurde, sorgte für verschiedene Gerüchte. Seine Teamkollegen in der Nationalmannschaft betonen jedoch nachdrücklich, dass der Spieler durch die Probleme bei seinem Verein nicht abgelenkt ist. Insbesondere der Brentford-Verteidiger Kristoffer Ajer erklärte in einem Interview, dass sich der mentale Zustand des Stürmers nicht verändert habe und er wie gewohnt bester Stimmung sei.

Laut Ajer wartet Erling wie alle anderen auf das Endergebnis, aber sein einziges und wichtigstes Ziel sei derzeit das Wohl der Nationalmannschaft. Der Verteidiger merkte an, dass sein Teamkollege wie immer positive Energie und Freude in die Mannschaft einbringe und sich sein Charakter trotz seines Status als einer der größten Fußballstars der Welt kein Stück verändert habe.

Wichtige Nations-League-Spiele stehen bevor

Eine solch entschlossene und gelassene mentale Verfassung von Erling Haaland ist für die bevorstehenden Spiele der norwegischen Nationalmannschaft von großer Bedeutung. Im Rahmen der Nations League bereiten sich die Norweger auf ein entscheidendes Auswärtsspiel gegen Wales vor. Diese Begegnung im Cardiff City Stadium ist für das Team von großer Bedeutung, um die Situation in der Gruppe zu verbessern.

Zur Erinnerung: Die norwegische Nationalmannschaft verlor in der letzten Runde gegen Portugal. Dennoch zeigt Haaland weiterhin starke Leistungen in der Nationalmannschaft. Er erzielte ein Tor gegen Portugal und zwei gegen Dänemark, womit er seine Bilanz auf 65 Tore in 57 Länderspielen erhöhte. Derzeit liegt Norwegen in der Liga A Gruppe 4 mit 3 Punkten auf dem zweiten Platz.